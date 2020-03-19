Финляндия приостановила прием документов на выдачу виз
Финляндия перестала принимать документы на выдачу виз. Об этом сообщило финское Генеральное консульство в Санкт-Петербурге. Это стало одной из мер по нераспространению коронавируса в мире. Аналогичные запреты ввели и другие страны Евросоюза.
- В связи со сложившейся ситуацией эпидемии коронавируса Финляндия, наряду со многими другими странами Шенгенской зоны, временно приостанавливает прием новых заявлений на получение визы. Мера вступает в силу 19 марта, - говорится в сообщении пресс-службы консульства.
Исключения сделают только в экстренных случаях, для владельцев дипломатических и служебных паспортов, близких родственников граждан Финляндии и лиц, въезжающих в Финляндию на похороны.
Также прекращается прием заявлений на получение разрешения на пребывание в Суоми.
Что касается уже принятых от петербуржцев документов на шенген, то их рассмотрят в установленном порядке, однако виза начнет работать только с 1 мая.
- Приносим искренние извинения за доставленные неудобства. Берегите себя и близких! – говорится в сообщении финского МИДа.
О возобновлении приема заявлений будет объявлено отдельно.
Напомним, что ранее было объявлено о приостановлении пассажирского железнодорожного сообщения между Россией и Финляндией.
ИСТОЧНИК KP.RU