2020-03-19T13:40:01+03:00
Общество

Около 4 тысяч петербуржцев проверились на коронавирус за сутки

Горожане массово отправляются в пункты сдачи анализов на новую инфекцию
Лилия КОЗЛОВА
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Порядка 4 тысяч жителей Петербурга 18 марта прошли тест на коронавирусПорядка 4 тысяч жителей Петербурга 18 марта прошли тест на коронавирусФото: Артем КИЛЬКИН
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Буквально за сутки, 18 марта, порядка 4 тысяч жителей Петербурга пришли в специальные медицинские пункты, чтобы сдать анализы на коронавирусную инфекцию. Сейчас амбулатории работают по всему городу и бесплатно тестируют всех желающих. Об этом рассказал вице-губернатор Северной столицы Олег Эргашев.

- Это наша головная боль. Я хочу попросить руководителей предприятий не направлять на диагностику тех, кто не находится в группах риска. Сюда в первую очередь должны обращаться те, кто был в странах с неблагополучной эпидемиологической обстановкой либо контактировал с теми, кто оттуда вернулся, - отметил он.

Петербуржцам советуют сохранять спокойствие, внимательно относиться к гигиене, а также, по возможности, изолироваться и уменьшить контакты с людьми.

Напомним, что на утро 19 марта в больнице Боткина в Петербурге с подтвержденным диагнозом – коронавирус – находятся восемь человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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