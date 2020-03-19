Около 4 тысяч петербуржцев проверились на коронавирус за сутки

19 Март 2020 2020-03-19T13:40:01+03:00

Изменить размер текста: A A

Буквально за сутки, 18 марта, порядка 4 тысяч жителей Петербурга пришли в специальные медицинские пункты, чтобы сдать анализы на коронавирусную инфекцию. Сейчас амбулатории работают по всему городу и бесплатно тестируют всех желающих. Об этом рассказал вице-губернатор Северной столицы Олег Эргашев.

- Это наша головная боль. Я хочу попросить руководителей предприятий не направлять на диагностику тех, кто не находится в группах риска. Сюда в первую очередь должны обращаться те, кто был в странах с неблагополучной эпидемиологической обстановкой либо контактировал с теми, кто оттуда вернулся, - отметил он.

Петербуржцам советуют сохранять спокойствие, внимательно относиться к гигиене, а также, по возможности, изолироваться и уменьшить контакты с людьми.

Напомним, что на утро 19 марта в больнице Боткина в Петербурге с подтвержденным диагнозом – коронавирус – находятся восемь человек.

ИСТОЧНИК KP.RU