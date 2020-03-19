2020-03-19T10:31:47+03:00
Происшествия

В Боткинскую больницу госпитализировали 57 человек с подозрением на коронавирус

С подтвержденным диагнозом в Петербурге наблюдаются восемь пациентов
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
За 18 марта в Боткина госпитализировали 57 человек с подозрением на коронавирус, 46 выписалиЗа 18 марта в Боткина госпитализировали 57 человек с подозрением на коронавирус, 46 выписалиФото: Артем КИЛЬКИН (архив)
Изменить размер текста:

За прошедшие сутки, 18 марта, в Боткинской инфекционной больнице Петербурга увеличилось количество пациентов. Медики госпитализировали еще 57 человек с подозрением на коронавирус. Они уже сдают анализы и ждут диагноза. При этом, выписано 46 пациентов. С подтвержденным диагнозом ситуация пока не измена – в больнице находятся семь человек из Петербурга и одна пациентка из Ленинградской области.

- В больнице Боткина 314 пациентов, из них 19 детей. Состояние у всех удовлетворительное, тяжелых форм течения заболевания нет, - сообщил комитет здравоохранения.

По официальным данным, на утро четверга, 19 марта, в мире порядка 219,5 тысяч инфицированных. В России зарегистрировано 147 случаев коронавирусной инфекции.

Напомним, что губернатор Петербурга Александр Беглов подписал распоряжение, по которому с 19 марта и по 30 апреля вводится запрет на мероприятия численностью больше 50 человек. Также многие авиакомпании отменили в Пулково рейсы в города Европы, центральной Азии и Москву.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Санкт-Петербурге: Хроника событий»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24