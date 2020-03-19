В Боткинскую больницу госпитализировали 57 человек с подозрением на коронавирус

19 Март 2020 2020-03-19T10:31:47+03:00

За 18 марта в Боткина госпитализировали 57 человек с подозрением на коронавирус, 46 выписали Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

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За прошедшие сутки, 18 марта, в Боткинской инфекционной больнице Петербурга увеличилось количество пациентов. Медики госпитализировали еще 57 человек с подозрением на коронавирус. Они уже сдают анализы и ждут диагноза. При этом, выписано 46 пациентов. С подтвержденным диагнозом ситуация пока не измена – в больнице находятся семь человек из Петербурга и одна пациентка из Ленинградской области.

- В больнице Боткина 314 пациентов, из них 19 детей. Состояние у всех удовлетворительное, тяжелых форм течения заболевания нет, - сообщил комитет здравоохранения.

По официальным данным, на утро четверга, 19 марта, в мире порядка 219,5 тысяч инфицированных. В России зарегистрировано 147 случаев коронавирусной инфекции.

Напомним, что губернатор Петербурга Александр Беглов подписал распоряжение, по которому с 19 марта и по 30 апреля вводится запрет на мероприятия численностью больше 50 человек. Также многие авиакомпании отменили в Пулково рейсы в города Европы, центральной Азии и Москву.

ИСТОЧНИК KP.RU