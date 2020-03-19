2020-03-19T14:20:51+03:00
Общество

Рестораны и торговые центры Петербурга ограничат количество посетителей

Владельцы заведений будут сами контролировать поток клиентов в соответствии с требованием правительства
Лилия КОЗЛОВА
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ТЦ и рестораны Петербурга не прекратят работу, но пускать туда будут до 50 человекТЦ и рестораны Петербурга не прекратят работу, но пускать туда будут до 50 человекФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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Торговые центры и рестораны Петербурга не собираются закрываться, однако пускать будут до 50 посетителей. Как рассказал в четверг, 19 марта, вице-губернатор Северной столицы Олег Эргашев, заведения сами будут контролировать количество клиентов. Так они смогут исполнять постановление правительства о запрете массовых мероприятий, который связан с пандемией коронавируса.

- Торговые центры и рестораны не прекратят свою работу из-за коронавирусной инфекции, - рассказал вице-губернатор Олег Эргашев. - Владельцы ресторанов должны самостоятельно следить за исполнением требования правительства. Это же касается спортивных, торговых и фитнес-клубов.

Как именно будет организована система посещения в том или ином заведении, пока не известно. Во многих кафе и ресторанах уже сейчас увеличено расстояние между столиками.

За минувшие сутки в Петербурге около 4 тысяч человек сдали анализы на коронавирус в специальных пунктах, которые заработали по всему городу. Новых пациентов с подтвержденным диагнозом пока нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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