Больные коронавирусом готовятся к выписке из Боткина
У всех пациентов Боткинской больницы Петербурга с подтвержденным диагнозом – коронавирус – болезнь протекает в легкой форме. Как стало известно в четверг, 19 марта, несколько человек уже готовятся к выписке. Значит, они смогли побороть инфекцию и уже не являются заразными.
- Несколько человек, больных коронавирусом, готовятся к выписке - ориентировочно она запланирована на пятницу, - сообщил вице-губернатор Петербурга Олег Эргашев.
Точное количество выздоровевших пациентов Эргашев уточнить не смог. Он сказал, что сейчас врачи ожидают заключительные тесты по нескольким людям.
В больнице Боткина находится 314 пациентов с симптомами ОРВИ. Все они недавно приехали из-за границы. Из них семь инфицированных из Петербурга, еще одна пациентка из Кудрово.
Напомним, что с 18 марта в Петербурге ограничили скопление людей в общественных местах и на массовых мероприятиях. Торговые центры и рестораны города закрываться не будут, однако сократят количество клиентов.
ИСТОЧНИК KP.RU
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