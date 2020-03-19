2020-03-19T15:31:48+03:00
Общество

Больные коронавирусом готовятся к выписке из Боткина

Предварительно выписка назначена на пятницу, 20 марта
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
Несколько больных коронавирусом готовятся к выписке из петербургской больницыНесколько больных коронавирусом готовятся к выписке из петербургской больницыФото: Артем КИЛЬКИН (архив)
Изменить размер текста:

У всех пациентов Боткинской больницы Петербурга с подтвержденным диагнозом – коронавирус – болезнь протекает в легкой форме. Как стало известно в четверг, 19 марта, несколько человек уже готовятся к выписке. Значит, они смогли побороть инфекцию и уже не являются заразными.

- Несколько человек, больных коронавирусом, готовятся к выписке - ориентировочно она запланирована на пятницу, - сообщил вице-губернатор Петербурга Олег Эргашев.

Точное количество выздоровевших пациентов Эргашев уточнить не смог. Он сказал, что сейчас врачи ожидают заключительные тесты по нескольким людям.

В больнице Боткина находится 314 пациентов с симптомами ОРВИ. Все они недавно приехали из-за границы. Из них семь инфицированных из Петербурга, еще одна пациентка из Кудрово.

Напомним, что с 18 марта в Петербурге ограничили скопление людей в общественных местах и на массовых мероприятиях. Торговые центры и рестораны города закрываться не будут, однако сократят количество клиентов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Санкт-Петербурге: Хроника событий»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Более 1 000 штрафов за неоплаченную парковку получат петербуржцы в ближайшие дни
Политех Петербурга открыл доступ в свою электронную библиотеку
Медали к 75-летию Победы петербургским ветеранам будут вручать на дому
Почта приготовилась доставлять петербуржцам пенсию на дом
В самолете Петербург – Москва обнаружили больного коронавирусом
«Ездит по встречке и на красный»: особо опасного велосипедиста обнаружили в Санкт-Петербурге
Губернатор Петербурга: Пик заболеваемости коронавирусом начнется через 2-3 недели
Петербургские отельеры, рестораторы и работники концертной индустрии попросили Смольный о помощи
Увеличилось количество заболевших коронавирусом в Петербурге
Жителей Петербурга предупредили о коронавирусных мошенниках
Современную ветеринарную клинику построят в Сосновом Бору
Автора «вирусной» аудиозаписи о коронавирусе нашли в Петербурге
В НИИ гриппа заявили о бесполезности ношения медицинских масок во время коронавируса
Доцент СПбГУ Олег Соколов готов выплатить 10 миллионов родным убитой Анастасии Ещенко и не хочет суда присяжных
Детские оздоровительные лагеря Петербурга закрыли из-за эпидемии
Письмо, полное кислотными «марками», получил петербуржец из Польши
Больные коронавирусом готовятся к выписке из Боткина
Ленобласть запретила скопление людей до 100 человек
На полигоне раскатали трактором 12 тонн польских яблок
Более 15 тысяч специалистов готовы защищать Петербург от паводков
Москвича задержали в Пулково за курение в самолете