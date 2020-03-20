Милонов призвал отправить всех проституток в тюрьму на время коронавируса

20 Март 2020 2020-03-20T20:43:16+03:00

Виталий Милонов в эфире "Радио КП-Петербург" на 92.0 FM призвал запретить проституцию на время пандемии коронавируса. Фото: Артем КИЛЬКИН

Депутат Госдумы рассказал, какой легальный и нелегальный бизнес следует закрыть на время пандемии

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Виталий Милонов выступил с очередной эффектной идеей о том, как сделать жизнь в России чуточку лучше. В эфире «Радио Комсомольская правда в Петербурге» на 92.0 FM депутат Госдумы ярко рассуждал о том, как бизнес следует признать особо опасным из-за угрозы распространения коронавируса.

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- На время пандемии коронавируса предлагаю ввести режим ЧС и объявить проституцию уголовно наказуемым деянием. Всех куртизанок – в тюрьму, на зону, на кичу, на Новую Землю! Пусть они там обслуживают белых медведей и пингвинов! – разразился Виталий Милонов.

Но и это не все – депутат точит зуб на владельцев кальянных. Милонову не по нраву, как он выражается, «сосательные отростки с дымком вредного происхождения».

- Они негодяи и подонки! Кальянные распространяют коронавирус. Все, кто содержит такие заведения, должны знать, что они враги народа. Я предлагаю их просто «к стенке» поставить, - выпалил депутат.

Проституток и владельцев кальянных Милонов хочет изгнать из страны в Украину. А освободившиеся помещения отдать, разумеется, под детские сады.

ИСТОЧНИК KP.RU