Второй случай контактного заражения коронавирусом зафиксировали в Петербурге

20 Март 2020 2020-03-20T20:23:27+03:00

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В Петербурге зафиксировали второй случай контактного заражения коронавирусом. Новым пациентом с опасной инфекцией стала 87-летняя женщина, контактировавшая с родственником, вернувшимся из Италии. Пенсионерка уже с 17 марта лежит в Боткинской больнице. Сейчас ее состояние удовлетворительное.

Вместе с тем комитет по здравоохранению Петербурга рассказал о трех остальных «новичках» инфекционной больницы, подхвативших коронавирус. Все они вернулись из-за границы. Состояние их здоровья удовлетворительное.

- 51-летняя женщина вернулась из Австрии 14 марта. С симптомами ОРВИ ее доставили в Боткина через три дня. Другая женщина, которой 69 лет, прилетела из США 15 марта. Ее также с симптомами ОРВИ положили в инфекционку 17 марта. Последний заболевший коронавирусом – тоже женщина в возрасте. Ей 70 лет, она прибыла в Петербург из Германии 14 марта. 18-го числа ее госпитализировали в Боткинскую. Симптомы - опять же ОРВИ, - сообщила пресс-служба комитета.

Добавим, что на 20 марта в Петербурге выявили 14 случаев инфекции COVID-2019. Двух счастливчиков уже выписали. Остальных до сих пор лечат в инфекционных боксах.

ИСТОЧНИК KP.RU