«Мам!»: Спасенный с Финского залива тюлененок закричал человеческим голосом

21 Март 2020 2020-03-21T00:39:08+03:00

В Центре изучения морских млекопитающих появился первый за 2020 год тюлененок, присоединившийся к нерпятам [видео]

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В Центре изучения морских млекопитающих очередное пополнение, но в этот раз новым пациентом стал тюлененок, а не нерпенок. Малыша нашли близ берега коттеджного поселка «Морские дубки». Спасатели целый день не вмешивались, потому что надеялись, что к малышу на помощь придет мама.

- Но проспавшее целый день чудо ближе к вечеру проснулось и принялось громко вопить, после чего всем стало ясно, что мама уже точно не придет. Да и лед в этом месте начал быстро таять и к утру его там уже не было. Благодарим спасателей МЧС, которые по нашей просьбе подобрали бедолагу, - пишет Фонд друзей балтийской нерпы в своей группе во «Вконтакте».

Оказалось, что новый пациент – юная самочка тюленя. Малышка без единого зубика и со свежей пуповиной. Спустя несколько дней она уже получила от людей немножко рыбки.

Девочка будет расти под наблюдением специалистов до готовности отправиться в свободное плавание. Сейчас она явно нуждается в поддержке, уж больно ее крик напоминает человеческий, взывающий к родной маме, с которой ей наверняка уже не суждено встретиться.

Фотографии милой малышки опубликовали сотрудники Фонда друзей балтийской нерпы. Фото: vk.com/sealrescue

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="1280" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/767840" frameborder="0"></iframe> Тюлененок, спасенный с Финского залива, усиленно зовет маму.Видео: vk.com/sealrescue

ИСТОЧНИК KP.RU