«Мам!»: Спасенный с Финского залива тюлененок закричал человеческим голосом
В Центре изучения морских млекопитающих очередное пополнение, но в этот раз новым пациентом стал тюлененок, а не нерпенок. Малыша нашли близ берега коттеджного поселка «Морские дубки». Спасатели целый день не вмешивались, потому что надеялись, что к малышу на помощь придет мама.
- Но проспавшее целый день чудо ближе к вечеру проснулось и принялось громко вопить, после чего всем стало ясно, что мама уже точно не придет. Да и лед в этом месте начал быстро таять и к утру его там уже не было. Благодарим спасателей МЧС, которые по нашей просьбе подобрали бедолагу, - пишет Фонд друзей балтийской нерпы в своей группе во «Вконтакте».
Оказалось, что новый пациент – юная самочка тюленя. Малышка без единого зубика и со свежей пуповиной. Спустя несколько дней она уже получила от людей немножко рыбки.
Девочка будет расти под наблюдением специалистов до готовности отправиться в свободное плавание. Сейчас она явно нуждается в поддержке, уж больно ее крик напоминает человеческий, взывающий к родной маме, с которой ей наверняка уже не суждено встретиться.
Фотографии милой малышки опубликовали сотрудники Фонда друзей балтийской нерпы. Фото: vk.com/sealrescue
Тюлененок, спасенный с Финского залива, усиленно зовет маму.Видео: vk.com/sealrescue
ИСТОЧНИК KP.RU