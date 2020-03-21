2020-03-21T00:39:08+03:00
Дом. Семья

«Мам!»: Спасенный с Финского залива тюлененок закричал человеческим голосом

В Центре изучения морских млекопитающих появился первый за 2020 год тюлененок, присоединившийся к нерпятам [видео]
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В Петербурге спасли одинокого тюлененка, потерявшего маму. Фото: vk.com/sealrescueВ Петербурге спасли одинокого тюлененка, потерявшего маму. Фото: vk.com/sealrescue
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В Центре изучения морских млекопитающих очередное пополнение, но в этот раз новым пациентом стал тюлененок, а не нерпенок. Малыша нашли близ берега коттеджного поселка «Морские дубки». Спасатели целый день не вмешивались, потому что надеялись, что к малышу на помощь придет мама.

- Но проспавшее целый день чудо ближе к вечеру проснулось и принялось громко вопить, после чего всем стало ясно, что мама уже точно не придет. Да и лед в этом месте начал быстро таять и к утру его там уже не было. Благодарим спасателей МЧС, которые по нашей просьбе подобрали бедолагу, - пишет Фонд друзей балтийской нерпы в своей группе во «Вконтакте».

Оказалось, что новый пациент – юная самочка тюленя. Малышка без единого зубика и со свежей пуповиной. Спустя несколько дней она уже получила от людей немножко рыбки.

Девочка будет расти под наблюдением специалистов до готовности отправиться в свободное плавание. Сейчас она явно нуждается в поддержке, уж больно ее крик напоминает человеческий, взывающий к родной маме, с которой ей наверняка уже не суждено встретиться.

Фотографии милой малышки опубликовали сотрудники Фонда друзей балтийской нерпы. Фото: vk.com/sealrescue

Фотографии милой малышки опубликовали сотрудники Фонда друзей балтийской нерпы. Фото: vk.com/sealrescue

Тюлененок, спасенный с Финского залива, усиленно зовет маму.Видео: vk.com/sealrescue

ИСТОЧНИК KP.RU

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