Несколько медучреждений Петербурга приостановили плановую госпитализацию горожан

21 Март 2020 2020-03-21T15:03:13+03:00

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В ряд петербургских больниц временно нельзя попасть на плановую госпитализацию. Об этом сообщает городской комитет по здравоохранению. Связано это с тем, что Клиническую больницу святого Георгия перепрофилируют в инфекционный стационар. Она будет принимать только тех, кто болеет пневмонией и гриппом, поскольку Боткинская больница уже переполнена из-за ситуации с коронавирусом. Из больницы святого Георгия некоторых больных распределят по другим медучреждениям.

Так, городская Покровская больница пока не будет принимать плановых больных по профилю «травматология и ортопедия» на койки «травматологические». Городская больница Святой преподобной мученицы Елизаветы – в терапию, хирургию, гинекологию, урологию, травматологию и ортопедию на койки «травматологические». Городская многопрофильная больница №2 и Клиническая Больница святителя Луки – на урологию. Городская больница №9 – на гинекологию. А городская больница №14 в хирургию на койки «гнойные хирургические».

Кроме того, во всех стационара города ввели ограничения, чтобы не допустить распространение коронавирусной инфекции.

– Пропуск в больницу родственников и посетителей запрещен до особого распоряжения, допуск в отделения скорой медицинской помощи сопровождающих лиц ограничен, – отметили в пресс-службе комитета.

ИСТОЧНИК KP.RU