После «гонок» по встречке на ЗСД полиция проведет проверку
Петербургская Госавтоинспекция заявила, что проведет проверку после публикации в СМИ и соцсетях видео, на котором иномарка несется по встречной полосе по Западному скоростному диаметру. Водители машин, ехавших в свою сторону, вынуждены были уворачиваться.
- По факту выложенного в СМИ видео, на котором запечатлено, как водитель транспортного совершает движение во встречном потоке на Западном скоростном диаметре, сотрудниками Госавтоинспекции проводится проверка, - сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленинградской области.
Теперь инспектора ищут лихача на белом «Солярисе», чтобы побеседовать с ним о правилах дорожного движения. Водителю, как минимум, грозит штраф в 500 тысяч рублей или лишение прав на срок до шести месяцев.
А интереснее всего узнать, почему автомобилист продолжал нестись навстречу потоку, рискуя жизнями людей, и не развернулся в правильную сторону.
Автомобиль несется по встречке на ЗСД.
ИСТОЧНИК KP.RU