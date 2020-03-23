После «гонок» по встречке на ЗСД полиция проведет проверку

23 Март 2020 2020-03-23T19:14:13+03:00

Удивительно, но ехавший по встречке водитель не устроил ДТП. Фото: кадр с видео / vk.com/spb_today

Видео с белым «Солярисом», ехавшим против движения, стало хитом в соцсетях

Изменить размер текста: A A

Петербургская Госавтоинспекция заявила, что проведет проверку после публикации в СМИ и соцсетях видео, на котором иномарка несется по встречной полосе по Западному скоростному диаметру. Водители машин, ехавших в свою сторону, вынуждены были уворачиваться.

- По факту выложенного в СМИ видео, на котором запечатлено, как водитель транспортного совершает движение во встречном потоке на Западном скоростном диаметре, сотрудниками Госавтоинспекции проводится проверка, - сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленинградской области.

Теперь инспектора ищут лихача на белом «Солярисе», чтобы побеседовать с ним о правилах дорожного движения. Водителю, как минимум, грозит штраф в 500 тысяч рублей или лишение прав на срок до шести месяцев.

А интереснее всего узнать, почему автомобилист продолжал нестись навстречу потоку, рискуя жизнями людей, и не развернулся в правильную сторону.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/768226" frameborder="0"></iframe> Автомобиль несется по встречке на ЗСД.

ИСТОЧНИК KP.RU