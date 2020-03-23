Строительство Широтной скоростной магистрали начнут в 2020 году
Сегодня, 23 марта, в Смольном прошло совещание по развитию транспорта в Санкт-Петербурге. На нем обсуждались важные дорожные проекты и текущие планы. Так, глава Северной столицы пообещал начать строительство Широтной скоростной магистрали (ШМСД) уже в нынешнем году.
- Она является одним из приоритетных городских проектов, - приводит слова Александра Беглова его пресс-служба.
Напомним, что ШМСД, она же Восточный скоростной диаметр, должна пройти от пересечения ЗСД с Благодатной улицей и, мимо Обводного канала пересечь Неву в створе Гранитной улицы, чтобы соединиться с КАД в районе Кудрово, после чего уйти в Ленобласть.
В перспективе трассу должны сдать в пятилетний срок.
Кроме этого проекта глава Петербурга выделил три адреса, где в 2020 году должен быть завершен ремонт. Это Богатырский, Комендантский и Ленинский проспекты. На первом из списка дорожные работы идут уже больше шести лет, но сдать объект все никак не получается.
ИСТОЧНИК KP.RU