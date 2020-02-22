Строительство Широтной магистрали - ВСД начнется уже в 2020 году

22 Февр. 2020 2020-02-22T09:55:18+03:00

Об этом на встрече с вице-премьером правительства России Маратом Хуснуллиным заявил Александр Беглов

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Западный скоростной диаметр давно и хорошо знаком всем автомобилистам, да и простые горожане точно о нем слышали. На слуху и проект второй аналогичной трассы . Ранее ее называли Восточным скоростным диаметром (ВСД), но теперь рабочее наименование - ШМСД или Широтная магистраль скоростного движения. Первый этап строительства стартует уже в 2020 году.

- Александр Беглов представил Марату Хуснуллину масштабный проект строительства Широтной магистрали, подчеркнув, что город готов уже в этом году приступить к реализации первого этапа. Речь идет о строительстве Витебской развязки и подключении ее к Западному скоростному диаметру, - сообщает пресс-служба Смольного.

Напомним, что ШМСД должна пройти от ЗСД в районе Благодатной улицы и уйти через Неву мимо Гранитной/Зольной улиц, соединиться с КАД в районе Кудрово и далее в Ленинградскую область. По трассе планируют пустить транзитный, в том числе грузовой транспорт.

Однако проект дорогой, поэтому Петербург рассчитывает получить на него федеральные деньги. Александр Беглов уже попросил Марата Хуснуллина выделить средства на первый этап строительства.

ИСТОЧНИК KP.RU