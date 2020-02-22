Строительство Широтной магистрали - ВСД начнется уже в 2020 году
Западный скоростной диаметр давно и хорошо знаком всем автомобилистам, да и простые горожане точно о нем слышали. На слуху и проект второй аналогичной трассы . Ранее ее называли Восточным скоростным диаметром (ВСД), но теперь рабочее наименование - ШМСД или Широтная магистраль скоростного движения. Первый этап строительства стартует уже в 2020 году.
- Александр Беглов представил Марату Хуснуллину масштабный проект строительства Широтной магистрали, подчеркнув, что город готов уже в этом году приступить к реализации первого этапа. Речь идет о строительстве Витебской развязки и подключении ее к Западному скоростному диаметру, - сообщает пресс-служба Смольного.
Напомним, что ШМСД должна пройти от ЗСД в районе Благодатной улицы и уйти через Неву мимо Гранитной/Зольной улиц, соединиться с КАД в районе Кудрово и далее в Ленинградскую область. По трассе планируют пустить транзитный, в том числе грузовой транспорт.
Однако проект дорогой, поэтому Петербург рассчитывает получить на него федеральные деньги. Александр Беглов уже попросил Марата Хуснуллина выделить средства на первый этап строительства.
ИСТОЧНИК KP.RU