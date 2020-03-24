2020-03-24T13:23:18+03:00
Общество

Штормовой ветер накроет Петербург в среду, 25 марта

МЧС предупредило местных жителей об ухудшении погоды
Лилия КОЗЛОВА
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МЧС предупредило петербуржцев о штормовом ветреМЧС предупредило петербуржцев о штормовом ветреФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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Вместе с потеплением в Петербург снова возвращается сильный ветер. Пресс-служба МЧС Северной столицы предупредило горожан о том, что в среду, 25 марта, в городе изменится погода и поднимется небольшой шторм. Лучше всего подготовиться к ненастью, чтобы не стать жертвой урагана.

- ФГБУ «Северо-Западное УГМС» прогнозирует: ветер юго-западный, западный 7-12 метров в секунду, утром, днем местами порывы 15-18 метров в секунду, - сообщили в МЧС Петербурга.

В остальном погода в Северной столице будет приятная. Ожидается потепление до плюс 10 градусов, а также солнце.

Также синоптики города дали прогноз погоды в Петербурге на лето 2020 года. Ожидается, что дождей будет мало, но температурные рекорды вряд ли будут побиты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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