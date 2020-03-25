Всех жителей Ленобласти старше 60 лет предложили отправить на карантин
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко предложил ввести карантинные меры для людей старше 60 лет. Такое заявление глава 47 региона сделал во время визита в областное Законодательное собрание.
- Предложено ввести карантинные меры для людей старше 60 лет, которые находятся в зоне риска. Для помощи им будут привлечены местные администрации, соцработники, а также волонтеры, - говорится в сообщении пресс-службы правительства Ленобласти.
Пока, впрочем, этот вопрос находится в стадии обсуждения. Также как и размер штрафов для нарушителей карантина. Власти региона намерены наказывать тех, кто не соблюдает режим самоизоляции.
В первую очередь это люди, контактировавшие с заболевшими пациентами. Они обязаны находиться дома минимум две недели. За этим намерены жестко следить.
Также на контроль поставят торговые центры, магазины и другие общественные места. Их закрывать не планируют, но владельцы обязаны создавать дистанцию между посетителями и дезинфицировать помещения для нераспространения инфекции.
ИСТОЧНИК KP.RU