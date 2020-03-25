Всех жителей Ленобласти старше 60 лет предложили отправить на карантин

25 Март 2020 2020-03-25T17:01:16+03:00

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Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко предложил ввести карантинные меры для людей старше 60 лет. Такое заявление глава 47 региона сделал во время визита в областное Законодательное собрание.

- Предложено ввести карантинные меры для людей старше 60 лет, которые находятся в зоне риска. Для помощи им будут привлечены местные администрации, соцработники, а также волонтеры, - говорится в сообщении пресс-службы правительства Ленобласти.

Пока, впрочем, этот вопрос находится в стадии обсуждения. Также как и размер штрафов для нарушителей карантина. Власти региона намерены наказывать тех, кто не соблюдает режим самоизоляции.

В первую очередь это люди, контактировавшие с заболевшими пациентами. Они обязаны находиться дома минимум две недели. За этим намерены жестко следить.

Также на контроль поставят торговые центры, магазины и другие общественные места. Их закрывать не планируют, но владельцы обязаны создавать дистанцию между посетителями и дезинфицировать помещения для нераспространения инфекции.

ИСТОЧНИК KP.RU