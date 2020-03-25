Петербургского школьника, пострадавшего от петард хулиганов, уличили во лжи

25 Март 2020 2020-03-25T19:42:24+03:00

Школьника из Петербурга уличили во лжи после истории о хулиганах с петардами, якобы напавших на него. Фото: Николай АЛЕКСАНДРОВ

Оказалось, что мальчик выдумал всю историю про нападение и обжог лицо после выстрела из ракетницы его сверстником

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Стало известно, что петербургский подросток с обожженным лицом выдумал историю про нападение на него хулиганов в масках и с петардами. Следователи уличили школьника во лжи. На самом деле, всему виной неосторожное обращение с ракетницей. Подросток скрыл, что происходило на самом деле, чтобы не подставлять друга.

- Установлено, что один из несовершеннолетних мальчиков первоначально дал недостоверные пояснения о нападении неустановленных лиц в масках на школьной площадке. Оказалось, его брат получил ожог лица по неосторожности во время случайного выстрела ракетницы его сверстником, - передает пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу.

Проверка инцидента все еще продолжается. По ее результатам следователи примут процессуальное решение. Напомним, пострадавшего подростка госпитализировали с термическими ожогами третьей степени головы и шеи.

ИСТОЧНИК KP.RU