Петербургского школьника, пострадавшего от петард хулиганов, уличили во лжи
Стало известно, что петербургский подросток с обожженным лицом выдумал историю про нападение на него хулиганов в масках и с петардами. Следователи уличили школьника во лжи. На самом деле, всему виной неосторожное обращение с ракетницей. Подросток скрыл, что происходило на самом деле, чтобы не подставлять друга.
- Установлено, что один из несовершеннолетних мальчиков первоначально дал недостоверные пояснения о нападении неустановленных лиц в масках на школьной площадке. Оказалось, его брат получил ожог лица по неосторожности во время случайного выстрела ракетницы его сверстником, - передает пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу.
Проверка инцидента все еще продолжается. По ее результатам следователи примут процессуальное решение. Напомним, пострадавшего подростка госпитализировали с термическими ожогами третьей степени головы и шеи.
ИСТОЧНИК KP.RU