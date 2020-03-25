2020-03-25T20:14:37+03:00
Общество

«Человек-паук» вытащил детскую коляску, улетевшую в купчинский карьер из-за штормового ветра

По словам очевидца, ветер вырвал коляску из рук бабушки
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В Купчино народный герой вытащил детскую коляску из пруда. Фото: youtube.com / Владислав БеляковВ Купчино народный герой вытащил детскую коляску из пруда. Фото: youtube.com / Владислав Беляков
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Спортсмен в одежде, напоминающей первые костюмы Человека-паука, вытащил в детскую коляску из Купчинского карьера. Спасательную операцию снял на видео очевидец Владислав, выложивший запись на свой канал на YouTube. По словам мужчины, всему виной сильные порывы ветра, которые бушуют сегодня в Петербурге. Хоть коляска и прибилась к берегу, но добраться до нее было непросто.

Герой вернул коляску маленькой хозяйке, но извалялся в грязи. Фото: youtube.com / Владислав Беляков

Герой вернул коляску маленькой хозяйке, но извалялся в грязи. Фото: youtube.com / Владислав Беляков

- Детский «гаджет» попыталась вызволить одна из женщин, но поскользнулась на тонком льду и упала. Неожиданно на помощь бросился пробегавший мимо спортсмен в красном. Он тоже поскользнулся, упал и весь извалялся в грязи. Но коляску-таки вытянул. Слава героям! – написал очевидец в описании под видео.

Автор видеозаписи отмечает, что мама и бабушка не доглядели за коляской, потому что, скорее всего, следили за самой малышкой, которая гуляла.

Видео происшествие появилось в Сети. Фото: youtube.com / Владислав Беляков

Видео происшествие появилось в Сети. Фото: youtube.com / Владислав Беляков

ИСТОЧНИК KP.RU

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«Человек-паук» вытащил детскую коляску, улетевшую в купчинский карьер из-за штормового ветра
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