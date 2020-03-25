Трехкомнатная квартира вспыхнула на улице Диагональной

25 Март 2020 2020-03-25T21:54:58+03:00

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Вечером 25 марта загорелась трехкомнатная квартира, расположенная в доме №6 на улице Диагональной в Выборгском районе Петербурга. Сообщение от испуганных очевидцев поступило к МЧС ровно в 19:30. Спасатели оперативно оказались на месте.

- На втором этаже в трехкомнатной квартире выгорела обстановка на площади 12 квадратных метров. В 20:33 пожар ликвидировали. На месте работали 4 единицы техники и 17 человек личного состава, - рассказывают в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу.

Сведения о пострадавших сейчас уточняются. Судя по фотографиям, опубликованным в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «Вконтакте», при пожаре бушевало пламя достаточно больших размеров. Однако и очевидцы не в курсе, находился ли на тот момент кто-нибудь в горящей квартире.

Этим же днем спасатели вызволили из горящего дома на Вознесенском проспекте двух девушек.

ИСТОЧНИК KP.RU