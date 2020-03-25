2020-03-25T23:21:54+03:00
Общество

Теплая погода 25 марта в Петербурге побила исторический температурный рекорд

В Северной столице зафиксировали +12,5 градусов, что на 0,2 градуса выше прежнего достижения 1968 года
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Поделиться:
Среда 25 марта стала самым теплым днем в Петербурге за всю историю метеонаблюдений. Фото: facebook.com / Михаил ЛеусСреда 25 марта стала самым теплым днем в Петербурге за всю историю метеонаблюдений. Фото: facebook.com / Михаил Леус
Изменить размер текста:

Теплая среда 25 марта в Петербурге побила температурный рекорд. Об этом сообщил на своей странице в Facebook Михаил Леус, синоптик и ведущий специалист центра «Фобос». По его словам, температурный максимум дня составил +12,5 градусов Цельсия.

- В условиях малооблачной и антициклональной погоды, температура воздуха в Северной столице достигла +12,5 градусов, что на 0,2 градуса выше прежнего достижения 1968 года. Это уже третий рекордный максимум в марте 2020 года, - отмечает синоптик.

По данным ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», такая же погода останется в Петербурге и на выходные. Осадков не будет, а солнце обещает выглядывать из-за облаков.

Напомним, зима 2019-2020 года стала самой теплой за всю историю метеонаблюдений в Санкт-Петербурге. За сезон синоптики насчитали сразу 13 температурных рекордов.

Фото: facebook.com / Михаил Леус

Фото: facebook.com / Михаил Леус

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Пятилетний мальчик, брошенный дома в Новом Девяткино, выпал с 7 этажа
В Пушкине массово горят поля
Теплая погода 25 марта в Петербурге побила исторический температурный рекорд
Депутаты Петербурга намерены реализовать предложения президента по борьбе с коронавирусом
Трехкомнатная квартира вспыхнула на улице Диагональной
Инспекторы ДПС задержали доставщика еды с двумя водительскими удостоверениями
«Человек-паук» вытащил детскую коляску, улетевшую в купчинский карьер из-за штормового ветра
На трассе Кола в Ленобласти на полгода введут реверсивное движение
Петербургского школьника, пострадавшего от петард хулиганов, уличили во лжи
Молодого автохама со спецсигналами и пистолетом остановили на Пулковском шоссе
Из горящей квартиры на Вознесенском проспекте с вышки спасли девушек
Под суд пойдут два налоговых инспектора, бравших взятки
В Петербурге раскрыт картель по организации детского отдыха
На трассе М-10 в Ленобласти перекроют полосу движения
Почти 14 тысячам петербуржцев грозит карантин из-за коронавируса
На Суворовском проспекте троллейбус сбил пешехода
Сотни тысяч молодых лососей выпустили в Неву и Нарову
Всех жителей Ленобласти старше 60 лет предложили отправить на карантин
Пьяных браконьеров задержали в Юнтоловском заказнике