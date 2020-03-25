Теплая погода 25 марта в Петербурге побила исторический температурный рекорд

25 Март 2020 2020-03-25T23:21:54+03:00

Среда 25 марта стала самым теплым днем в Петербурге за всю историю метеонаблюдений. Фото: facebook.com / Михаил Леус

В Северной столице зафиксировали +12,5 градусов, что на 0,2 градуса выше прежнего достижения 1968 года

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Теплая среда 25 марта в Петербурге побила температурный рекорд. Об этом сообщил на своей странице в Facebook Михаил Леус, синоптик и ведущий специалист центра «Фобос». По его словам, температурный максимум дня составил +12,5 градусов Цельсия.

- В условиях малооблачной и антициклональной погоды, температура воздуха в Северной столице достигла +12,5 градусов, что на 0,2 градуса выше прежнего достижения 1968 года. Это уже третий рекордный максимум в марте 2020 года, - отмечает синоптик.

По данным ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», такая же погода останется в Петербурге и на выходные. Осадков не будет, а солнце обещает выглядывать из-за облаков.

Напомним, зима 2019-2020 года стала самой теплой за всю историю метеонаблюдений в Санкт-Петербурге. За сезон синоптики насчитали сразу 13 температурных рекордов.

Фото: facebook.com / Михаил Леус

ИСТОЧНИК KP.RU