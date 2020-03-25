25 Март 2020 2020-03-25T23:57:42+03:00

Жители Пушкина сообщают, что неизвестные подожгли поля рядом с улицами Архитектора Данини и Гумилевской. Фото: СОЦСЕТИ

По словам очевидцев, кто-то поджег траву на улице Архитектора Данини и вдоль улицы Гумилевской [видео]

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В сообществе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «Вконтакте» опубликовали пугающие фотографии масштабного пожара в Пушкине, где, по словам очевидцев, кто-то поджег поля. Все происходит вдоль улиц Архитектора Данини и Гумилевской. Спасатели МЧС уже работают на месте происшествия. Жители расположенного рядом ЖК «Александровский» не на шутку встревожены. Местные пишут, что такое видят не первый год.

Вид из машины на пылающие поля не самый спокойный. Фото: СОЦСЕТИ

- Каждый год одно и то же… Останемся с черным полем опять.

- Воняет жутко. Так как горит со всех сторон, подожгли везде.

- Теперь в этой черной чаче делать нечего. Пока свежей травой все не покроется.

Пожар застал всех врасплох. Фото: СОЦСЕТИ

Судя по сообщениям в соцсетях, жители ближайших к пожару домов сейчас не спят. Водители массово переставляют свои машины, припаркованные возле горящих полей. Ситуацию усугубляет и сильный ветер, порывы которого сегодня заметны в Петербурге. Пострадавших, по предварительной информации, нет.

Фото: vk.com/spb_today

В Пушкине массово горят поля.Видео: vk.com/spb_today

ИСТОЧНИК KP.RU