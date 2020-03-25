2020-03-25T23:57:42+03:00
Происшествия

В Пушкине массово горят поля

По словам очевидцев, кто-то поджег траву на улице Архитектора Данини и вдоль улицы Гумилевской [видео]
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Поделиться:
Жители Пушкина сообщают, что неизвестные подожгли поля рядом с улицами Архитектора Данини и Гумилевской. Фото: СОЦСЕТИЖители Пушкина сообщают, что неизвестные подожгли поля рядом с улицами Архитектора Данини и Гумилевской. Фото: СОЦСЕТИ
Изменить размер текста:

В сообществе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «Вконтакте» опубликовали пугающие фотографии масштабного пожара в Пушкине, где, по словам очевидцев, кто-то поджег поля. Все происходит вдоль улиц Архитектора Данини и Гумилевской. Спасатели МЧС уже работают на месте происшествия. Жители расположенного рядом ЖК «Александровский» не на шутку встревожены. Местные пишут, что такое видят не первый год.

Вид из машины на пылающие поля не самый спокойный. Фото: СОЦСЕТИ

Вид из машины на пылающие поля не самый спокойный. Фото: СОЦСЕТИ

- Каждый год одно и то же… Останемся с черным полем опять.

- Воняет жутко. Так как горит со всех сторон, подожгли везде.

- Теперь в этой черной чаче делать нечего. Пока свежей травой все не покроется.

Пожар застал всех врасплох. Фото: СОЦСЕТИ

Пожар застал всех врасплох. Фото: СОЦСЕТИ

Судя по сообщениям в соцсетях, жители ближайших к пожару домов сейчас не спят. Водители массово переставляют свои машины, припаркованные возле горящих полей. Ситуацию усугубляет и сильный ветер, порывы которого сегодня заметны в Петербурге. Пострадавших, по предварительной информации, нет.

Фото: vk.com/spb_today

Фото: vk.com/spb_today

В Пушкине массово горят поля.Видео: vk.com/spb_today

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Пятилетний мальчик, брошенный дома в Новом Девяткино, выпал с 7 этажа
В Пушкине массово горят поля
Теплая погода 25 марта в Петербурге побила исторический температурный рекорд
Депутаты Петербурга намерены реализовать предложения президента по борьбе с коронавирусом
Трехкомнатная квартира вспыхнула на улице Диагональной
Инспекторы ДПС задержали доставщика еды с двумя водительскими удостоверениями
«Человек-паук» вытащил детскую коляску, улетевшую в купчинский карьер из-за штормового ветра
На трассе Кола в Ленобласти на полгода введут реверсивное движение
Петербургского школьника, пострадавшего от петард хулиганов, уличили во лжи
Молодого автохама со спецсигналами и пистолетом остановили на Пулковском шоссе
Из горящей квартиры на Вознесенском проспекте с вышки спасли девушек
Под суд пойдут два налоговых инспектора, бравших взятки
В Петербурге раскрыт картель по организации детского отдыха
На трассе М-10 в Ленобласти перекроют полосу движения
Почти 14 тысячам петербуржцев грозит карантин из-за коронавируса
На Суворовском проспекте троллейбус сбил пешехода
Сотни тысяч молодых лососей выпустили в Неву и Нарову
Всех жителей Ленобласти старше 60 лет предложили отправить на карантин
Пьяных браконьеров задержали в Юнтоловском заказнике