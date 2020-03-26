Неожиданное выступление оркестра поразило пассажиров «Беговой»
В сообществе «Соседи СПЧ, Приморский район» во «Вконтакте» появилась видеозапись завораживающего выступления оркестра в переходе у станции метрополитена «Беговая». Похоже, в условиях временного запрета на проведение концертов и других мероприятий в Петербурге, музыканты решили самостоятельно выйти в люди и порадовать их исполнением различной классики.
Судя по видео, пассажиры подземки и обычные прохожие охотно останавливались и слушали выступление. Идея энтузиастов понравилась и пользователям соцсети.
- Как красиво!
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По словам очевидцев, футляр от скрипки, предназначавшийся для денежных пожертвований музыкантам, совсем не пустовал. Значит, идея оркестра определенно удалась.
Об оркестре стало известно из соцсетей. Фото: vk.com/sosedi_kvartala
На "Беговой" выступил оркестр.Видео: vk.com/sosedi_kvartala
ИСТОЧНИК KP.RU