Неожиданное выступление оркестра поразило пассажиров «Беговой»

26 Март 2020 2020-03-26T01:29:25+03:00

Музыканты, зная, что в городе не работают многие концертные площадки, выступили прямо в переходе [видео]

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В сообществе «Соседи СПЧ, Приморский район» во «Вконтакте» появилась видеозапись завораживающего выступления оркестра в переходе у станции метрополитена «Беговая». Похоже, в условиях временного запрета на проведение концертов и других мероприятий в Петербурге, музыканты решили самостоятельно выйти в люди и порадовать их исполнением различной классики.

Судя по видео, пассажиры подземки и обычные прохожие охотно останавливались и слушали выступление. Идея энтузиастов понравилась и пользователям соцсети.

- Как красиво!

- Их выступление чем-то напомнило «Титаник». От безысходности – тонуть так с музыкой!

- В городе закрыты музеи, театры и консерватории... Зато есть замечательная музыка в переходе у «Беговой»!

По словам очевидцев, футляр от скрипки, предназначавшийся для денежных пожертвований музыкантам, совсем не пустовал. Значит, идея оркестра определенно удалась.

Об оркестре стало известно из соцсетей. Фото: vk.com/sosedi_kvartala

На "Беговой" выступил оркестр.Видео: vk.com/sosedi_kvartala

ИСТОЧНИК KP.RU