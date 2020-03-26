2020-03-26T01:58:49+03:00
Коронавирус Covid-19

Режим повышенной готовности в Петербурге из-за коронавируса: Созданы спецвойска для борьбы с инфекцией

В рамках повышенной готовности из-за коронавируса с 25 по 28 марта проводится проверка готовности армии к борьбе с COVID-19
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В Петербурге в рамках повышенной готовности из-за распространения коронавируса проходят проверки готовности армии. Фото: ВВОВ Петербурге в рамках повышенной готовности из-за распространения коронавируса проходят проверки готовности армии. Фото: ВВО
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В Петербурге в рамках повышенной готовности из-за коронавируса создали группировки войск для борьбы с инфекцией. Это случилось после соответствующего решения командующего войсками Западного военного округа (ЗВО) генерал-полковника Александра Журавлева. Всего к мероприятиям от ЗВО привлекли около 1 тысячи военнослужащих и свыше 200 единиц техники, куда входят комплексы полевых лабораторий и химзащиты.

В настоящее время подразделения готовятся к совершению маршей на военные полигоны в Ленобласти.

- Тем временем в Петербурге региональный центр управления штаба ЗВО в круглосуточном режиме осуществляет сбор сведений и анализ условной эпидемиологической обстановки в районах практических действий войск. В период с 25 по 28 марта проходит проверка готовности армии к борьбе с коронавирусом. Все мероприятия проводятся исключительно на полигонах Вооруженных Сил РФ, - сообщает пресс-служба ЗВО.

Добавим, что в состав группировок входят войска радиационной, химической и биологической защиты, медицинские, инженерные подразделения, силы и средства материально-технического обеспечения, а также подразделения военной полиции общевойсковых и танковой армий, Ленинградской армии ВВС и ПВО.

Напомним, на 25 марта в Петербурге коронавирусом заражены 16 человек. Пятеро пациентов успешно вылечились от опасной инфекции и выписались из Боткинской больницы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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