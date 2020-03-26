2020-03-26T07:55:44+03:00
Общество

Погода в Петербурге 26 марта: Тепло и солнечно

Северная столица бьет все температурные рекорды
Лилия КОЗЛОВА
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В четверг, 26 марта, в Петербурге ожидается теплая и солнечная погодаВ четверг, 26 марта, в Петербурге ожидается теплая и солнечная погодаФото: Олег ЗОЛОТО
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Минувшая среда, 25 марта, оказалась исторически самой теплой в Петербурге с 1968 года. Температура воздуха поднялась до 12,5 градусов. Возможно, это еще не все рекорды, которые принесет нам эта весна. В четверг, 26 марта, в Северной столице снова тепло и солнечно, дождя ждать не стоит.

- Температура воздуха в ночь на 26 марта в Петербурге держалась на уровне плюс 2-4 градуса, днем солнечные лучи прогреют город до плюс 9-11 градусов, в прибрежных районах чуть прохладнее – 6-8 градусов тепла, - сообщил ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

К концу недели температура воздуха будет только повышаться. В пятницу, 27 марта, и субботу, 28 марта, в Петербурге ожидается до 11-13 градусов тепла. При это немного усилится ветер.

ИСТОЧНИК KP.RU

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