Губернатор Петербурга подписал распоряжение о закрытии всех кафе и ресторанов из-за коронавируса

26 Март 2020 2020-03-26T16:03:02+03:00

С 28 марта по 5 апреля в Петербурге закроют все кафе и рестораны. Фото: Артем КИЛЬКИН

С 28 марта по 5 апреля весь общепит будет работать только на вынос

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Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал распоряжение о новых мерах по борьбе с коронавирусом. Так, с 28 марта по 5 апреля в городе будут закрыты все кафе, бары и рестораны. Им разрешат работать только в формате доставки или на вынос.

Запрет не коснется столовых, которые действуют на предприятиях для питания сотрудников.

Также, согласно документу, будут закрыты все магазины кроме продуктовых и промтоварных. То есть супермаркеты и другие торговые точки, где продается еда и товары первой необходимости, не закроют. В Ленобласти, к примеру, будут работать строительные магазины, "чтобы людям было чем заняться дома".

Оставят работать аптеки, автозаправочные станции, включая места для электромобилей,

Также запрещается оказание всех очных услуг, то есть ограничивается контакт между людьми. Исключение – курьерская доставка, медицина, соцобслуживание на дому, в том числе уход за пожилыми, ветеринарная помощь, услуги ЖКХ, транспортные перевозки, гостиничные услуги (только проживание) банковские услуги и похороны.

Одновременно в нерабочую неделю запрещается посещение парков, садов и религиозных объектов, то есть храмов, церквей, мечетей и т.д.

ИСТОЧНИК KP.RU