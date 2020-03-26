2020-03-26T16:47:05+03:00
Происшествия

3-летняя девочка погибла на прогулке в детском саду в Петербурге

Трагедия произошла днем 26 марта в Калининском районе города
Петр КИБЕР
Поделиться:
На прогулке в детском саду погибла 3-летняя девочка.На прогулке в детском саду погибла 3-летняя девочка.Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
Изменить размер текста:

Следственное управление СК России по Петербургу проверяет обстоятельства гибели ребенка в детском саду. Трагедия произошла днем 26 марта в одном из дошкольных учреждений Калининского района.

- Из материалов уголовного дела следует, что 26 марта 2020 года в одном из детских садиков было обнаружено тело 3-летней девочки, - сообщает пресс-служба городского управления СК.

После опроса сотрудников садика было предварительно установлено, что несчастный случай с малышкой произошел во время прогулки. По невыясненным пока причинам девочка получила травму на игровой площадке.

В настоящее время назначена судебно-медицинская экспертиза, которая установит точные причины гибели ребенка.

Уголовное дело возбуждено по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей».

Виновным грозит до трех лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Оскверненные могилы у Александро-Невской лавры обещают привести в порядок до 9 мая
3-летняя девочка погибла на прогулке в детском саду в Петербурге
С 28 марта по 5 апреля в Петербурге отменяются маршрутки и льготный проезд в транспорте
Губернатор Петербурга подписал распоряжение о закрытии всех кафе и ресторанов из-за коронавируса
Петербургским школьникам все же продлят каникулы из-за коронавируса
Более 500 килограммов нефтеотходов ликвидировали в Пушкинском районе
Смольный уточнил, как в Петербурге с 28 марта по 5 апреля будет работать городской и пригородный пассажирский транспорт
Обводный канал заволокло густым паром из-за прорыва трубы
400 фасадов жилых домов отмоют к лету в Петербурге
Определен подрядчик, который построит мосты к «Лахта Центру» за 3,6 млрд рублей
Полиция Петербурга назвала фейком новость об отлове подростков, не соблюдающих режим карантина
Татуированный белорус пропал в Петербурге, приехав на заработки
В Колпино за долги арестовали кабину портального крана
Интеллигентная изоляция: Как посетить Эрмитаж во время карантина
Депутаты хотят запретить продажу газовых зажигалок подросткам-токсикоманам
Выплату субсидий за ЖКУ петербуржцам продлят автоматически на полгода
Цифровой Диктант 2020 пройдет в Петербурге с 28 марта по 11 апреля
Эрмитаж проведет онлайн-экскурсию для итальянцев
Из-за кононавируса отменена таможенная пошлина на медицинские товары, ввозимые в Петербург
Разрушающийся Дом Говинга в Выборге передадут властям