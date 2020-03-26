3-летняя девочка погибла на прогулке в детском саду в Петербурге

26 Март 2020 2020-03-26T16:47:05+03:00

На прогулке в детском саду погибла 3-летняя девочка. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

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Следственное управление СК России по Петербургу проверяет обстоятельства гибели ребенка в детском саду. Трагедия произошла днем 26 марта в одном из дошкольных учреждений Калининского района.

- Из материалов уголовного дела следует, что 26 марта 2020 года в одном из детских садиков было обнаружено тело 3-летней девочки, - сообщает пресс-служба городского управления СК.

После опроса сотрудников садика было предварительно установлено, что несчастный случай с малышкой произошел во время прогулки. По невыясненным пока причинам девочка получила травму на игровой площадке.

В настоящее время назначена судебно-медицинская экспертиза, которая установит точные причины гибели ребенка.

Уголовное дело возбуждено по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей».

Виновным грозит до трех лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU