2020-03-26T17:01:12+03:00
Общество

Оскверненные могилы у Александро-Невской лавры обещают привести в порядок до 9 мая

Администрация кладбища ждет заявления от родственников захороненных, чьи надгробия исписали маркером
Полина ШАНДРАК
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Вандалы осквернили кладбище у Александро-Невской лавры.Вандалы осквернили кладбище у Александро-Невской лавры.Фото: СОЦСЕТИ
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На днях петербуржцев потрясла новость об осквернении советского кладбища у Александро-Невской лавры. Несколько могил вандалы покрасили в золотой или серебряный цвет, переписали черным маркером личные данные: имена и фамилии, даты рождения и смерти. После случившегося сотрудники Александро-Невской лавры обратились в полицию. Стражи порядка зафиксировали разрисованные надгробия и приступили к расследованию акта вандализма.

В комитете по промышленности, политики и инновации Петербурга, в управлении которого находится кладбище, в курсе произошедшего. Там отметили, что похожие акты вандализма, к сожалению, происходят каждый год на местах вечного упокоения. И ни одно не остается без их внимания: меры принимаются в кратчайшие сроки.

Как пояснили "КП" в ведомстве, оскверненные надгробия – частные могилы, поэтому в администрацию кладбища должны поступить заявления от родственников захороненных. За их счет все приведут в порядок. Если никаких предложений от них в ближайшее время не поступит, то к 9 мая их помоют и реконструируют на средства из бюджета Санкт-Петербурга. На содержание кладбищ, в частности братских могил и воинских захоронений, выделяются деньги из городской казны. Пока никто из близких в администрацию кладбища не обращался.

ИСТОЧНИК KP.RU

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