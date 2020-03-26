Первых нарушителей режима самоизоляции при коронавирусе отправили в карантинный центр в пансионате «Заря»

26 Март 2020 2020-03-26T18:10:13+03:00

В числе шести человек есть семья с двумя детьми

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Первые обитатели появились в карантинном центре, расположенном в пансионате «Заря» в поселке Репино. Сюда отправили тех петербуржцев, которые не соблюдали режим самоизоляции, положенный при карантине.

- Сейчас здесь находится 6 человек, в их числе семья с двумя детьми. Они направлены на обсервацию Роспотребнадзором из-за несоблюдения режима изоляции по месту жительства, - сообщает пресс-служба правительства Санкт-Петербурга.

И если данные нарушителей не распространяются, то одной из шести точно стала врач частной медклиники, вернувшаяся с отдыха в Таиланде. Девушка не захотела сидеть дома, как ее подруга, а через два дня вышла на работу.

Этим она поставила под угрозу жизнь и здоровье как своих коллег, так и пациентов. В «Зарю» ее увезли прямо с рабочего места.

- Признаков заболеваний у проживающих в пансионате «Заря» нет, им проводятся медосмотры. Все обеспечены питанием и гигиеническими средствами. Люди размещены в отдельных комнатах одного корпуса. Семья проживает в двухкомнатном номере, - уточняют в Смольном.

Власти Петербурга напоминают, что будут жестко следить за теми горожанами, которые вернувшись из заграничной поездки не сидят дома. Для контроля за ними работает городская система видеонаблюдения из 40 тысяч камер.

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ИСТОЧНИК KP.RU