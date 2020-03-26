2020-03-26T18:54:30+03:00
Общество

Петербуржцам на неделю запретили ходить в церкви и парки

Распоряжение губернатора города вступает в силу с 28 марта
Петр КИБЕР
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В Петербурге на неделю запретят ходить в храмы и парки.В Петербурге на неделю запретят ходить в храмы и парки.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Жителям и гостям Санкт-Петербурга на неделю запретили ходить в церкви и парки. Это стало одной из мер по нераспространению коронавируса, приказ о введении которых 26 марта подписал губернатор города Александр Беглов.

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- С 28 марта по 5 апреля 2020 года запретить посещение физическими лицами объектов и территорий религиозных организаций, - говорится в тексте распоряжения, опубликованного на сайте Смольного.

В указанные в храмах, церквях, мечетях и так далее смогут находиться лишь служители и персонал. Доступ для простых граждан будет закрыт.

Также петербуржцев не пустят в городские скверы, сады и парки. Там, где есть заборы, просто повесят замок, где ограждений нет, их выставят или повесят сигнальную ленту.

Все это сделано для того, чтобы в объявленную нерабочей неделю горожане посидели дома и не дали коронавирусу распространиться в обществе.

Напомним, что с 28 марта по 5 апреля также будут закрыты для посещения все бары, рестораны и кафе, им разрешат работу лишь на вынос. Отменяется льготный проезд в общественном транспорте, а городские маршрутки и вовсе ставят на прикол.

Работать на неделе оставят продуктовые и промтоварные магазины, аптеки, заправки и другие объекты первой необходимости.

ИСТОЧНИК KP.RU

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