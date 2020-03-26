2020-03-26T18:56:26+03:00
Общество

Ленобласть сохранит льготный проезд и не отменит автобусы в Петербург на нерабочей неделе

Транспорт в соседнем регионе будет работать по режиму выходного дня
Анна ПОСЛЯНОВА
Поделиться:
В регионе продолжит действовать единый социальный проездной билет.В регионе продолжит действовать единый социальный проездной билет.Фото: Артем КИЛЬКИН
Изменить размер текста:

Мотивируя людей сидеть дома в долгие «коронавирусные» выходные с 28 марта по 5 апреля, петербургские власти временно отменяют работу 120 маршруток, а также приостанавливают действие льготных и бесплатных проездных и продажу льготных билетов на всем транспорте, включая электрички.

В Ленобласти, напротив, льготный проезд сохранится. Продолжит действовать единый социальный проездной билет, а смежные межрегиональные маршруты, которые работают по заказу Ленобласти, будут работать в штатном режиме.

– Транспорт будет работать по режиму выходного дня, то есть количество рейсов сократиться прямо пропорционально пассажиропотоку, – поясняет замначальника управления по транспорту 47 региона Михаил Присяжнюк. – Речи о полной отмене не идет, так как часть людей все равно будет ездить на работу или в учреждения здравоохранения.

Как и в Петербурге, в Ленобласти общественный транспорт тщательно дезинфицируют. Каждый день средствами с хлором обрабатывают почти 2000 автобусов, а также электрички.

Чтобы удержать дома пожилых, для которых коронавирус особо опасен, губернатор Александр Дрозденко уже предложил отправить людей старше 60 лет на домашний карантин.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Санкт-Петербурге: Хроника событий»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Пулково закрыли вход в терминал вылета на третьем этаже
Количество зараженных коронавирусом в Санкт-Петербурге на вечер 26 марта 2020 года: Еще один контактный случай
Крупный пожар на ангарах в Мартышкино достиг 1600 «квадратов»
Суд признал экс-доцента СПбГУ Олега Соколова виновным в оскорблении историка Евгения Понасенкова
В Мартышкино на площади 500 квадратных метров горит ангар авторемонтного завода
Ленобласть сохранит льготный проезд и не отменит автобусы в Петербург на нерабочей неделе
Петербуржцам на неделю запретили ходить в церкви и парки
Первых нарушителей режима самоизоляции при коронавирусе отправили в карантинный центр в пансионате «Заря»
Сидящие на карантине петербуржцы из окна просят прохожих «сгонять» в магазин
Пенсионер облил себя бензином и поджег перед «Петроэлектросбытом»