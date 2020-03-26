Ленобласть сохранит льготный проезд и не отменит автобусы в Петербург на нерабочей неделе

26 Март 2020 2020-03-26T18:56:26+03:00

Транспорт в соседнем регионе будет работать по режиму выходного дня

Изменить размер текста: A A

Мотивируя людей сидеть дома в долгие «коронавирусные» выходные с 28 марта по 5 апреля, петербургские власти временно отменяют работу 120 маршруток, а также приостанавливают действие льготных и бесплатных проездных и продажу льготных билетов на всем транспорте, включая электрички.

В Ленобласти, напротив, льготный проезд сохранится. Продолжит действовать единый социальный проездной билет, а смежные межрегиональные маршруты, которые работают по заказу Ленобласти, будут работать в штатном режиме.

– Транспорт будет работать по режиму выходного дня, то есть количество рейсов сократиться прямо пропорционально пассажиропотоку, – поясняет замначальника управления по транспорту 47 региона Михаил Присяжнюк. – Речи о полной отмене не идет, так как часть людей все равно будет ездить на работу или в учреждения здравоохранения.

Как и в Петербурге, в Ленобласти общественный транспорт тщательно дезинфицируют. Каждый день средствами с хлором обрабатывают почти 2000 автобусов, а также электрички.

Чтобы удержать дома пожилых, для которых коронавирус особо опасен, губернатор Александр Дрозденко уже предложил отправить людей старше 60 лет на домашний карантин.

ИСТОЧНИК KP.RU