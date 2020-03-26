Крупный пожар на ангарах в Мартышкино достиг 1600 «квадратов»

26 Март 2020 2020-03-26T19:26:24+03:00

В Петербурге горят ангары в поселке Мартышкино на площади 1600 квадратных метров. Фото: vk.com/welomonosovs

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В поселке Мартышкино, что в Петродворцовом районе Петербурга, крупный пожар на пилораме разросся до площади 1600 квадратных метров. Напомним, там полыхают ангары бывшего авторемонтного завода. Спасателям МЧС в 17:16 поступило сообщение об огне, а после 6 вечера пожару присвоили третий ранг сложности из-за высокой горючей нагрузки.

Особенно ярко полыхает пилорама. Чудом никто не пострадал. Фото: vk.com/welomonosovs

- Пожар начался на улице Мира, в доме №1. Вспыхнули три ангара размерами 10x30 на общей площади 500 квадратных метров. В настоящий момент огонь распространился на 1600 квадратных метров. По тушению работают 107 пожарных и 24 единицы техники, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу.

По информации от пожарных, никто из людей не пострадал. В 19:00 огонь удалось локализовать на выше упомянутых 1600 «квадратов». Спасатели МЧС продолжают активно тушить пожар.

ИСТОЧНИК KP.RU