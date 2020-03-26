В Пулково закрыли вход в терминал вылета на третьем этаже

26 Март 2020 2020-03-26T19:33:21+03:00

В Пулково закрылся вход в терминал вылета на третьем этаже. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Теперь попасть в здание аэровокзала можно только через первый этаж

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Петербургский аэропорт Пулково закрыл вход на третий этаж зоны вылета. В связи с мерами, принимаемыми для нераспространения коронавируса, попасть в здание воздушной гавани можно лишь через первый этаж.

- С 19.00 26 марта вход в пассажирский терминал на третьем этаже будет закрыт. Подняться в зал регистрации можно на лифте или эскалаторе в терминале с первого этажа, - сообщает пресс-служба управляющей компании аэропорта «Воздушные ворота Северной столицы».

Также изменят маршрут автобусы, такси и шаттлы, доставляющие пассажиров и встречающих. Теперь они будут приезжать в зону прибытия Пулково, а въезд на эстакаду закрывается.

Напомним, что из-за снижения пассжиропотока, связанного с отменой международных рейсов, с 20 марта 2020 года в Пулково временно закрыта северная посадочная галерея. Это уменьшит затраты на эксплуатацию и поможет быстрее проводить дезинфекцию аэропорта.

ИСТОЧНИК KP.RU