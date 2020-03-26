Некоторые трамваи Петербурга изменят свои маршруты

26 Март 2020 2020-03-26T19:41:37+03:00

28 и 29 марта в Петербурге поменяются маршруты некоторых трамваев. Фото: Олег ЗОЛОТО

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В Петербурге ряд трамваев изменят свои маршруты. Временные неудобства затронут электротранспорт с номерами 6, 23, 39, 40, 65. Маршруты поменяют лишь 28 и 29 марта. Но обо всем по порядку.

- Трамвайные маршруты №№ 23, 39, 65 изменят свое движение 28 марта с 9:30 до 13:30 из-за ремонта на путях на Новочеркасском проспекте у Гранитной улицы. А трамваи №№ 6 и 40 поменяют маршруты 28 и 29 марта, в связи с работами на кабельной сети по Кронверкскому проспекту, - поясняют в СПб ГКУ «Организатор Перевозок».

Трамвай №6 будет двигаться от конечной остановки «Улица Кораблестроителей» по действующей трассе только до остановки «22-23-я линии В.О.»

Трамвай №23 будет идти от конечной остановки «Проспект Солидарности» по пр. Солидарности, ул. Дыбенко, Дальневосточному пр., ул. Коллонтай, пр. Солидарности до конечной остановки «Проспект Солидарности».

Трамвай №39 поедет от конечной остановки «Трамвайный парк № 7» по действующей трассе до Дальневосточного пр., далее по Дальневосточному пр., ул. Дыбенко до конечной остановки «Река Оккервиль».

Трамвай №40 отправится от конечной остановки «Тихорецкий проспект» по действующей трассе до ул. Чапаева, далее по ул. Чапаева, ул. Куйбышева, Сампсониевскому мосту, Финляндскому пр., Боткинской ул., ул. Академика Лебедева до конечной остановки «Площадь Ленина».

Трамвай №65 станет двигаться от конечной остановки «Река Оккервиль» по ул. Дыбенко, пр. Солидарности, ул. Коллонтай, Дальневосточному пр., ул. Дыбенко до конечной остановки «Река Оккервиль».

Напомним, «Комсомолка» подробно написала, как будет работать транспорт на нерабочей неделе в Петербурге с 28 марта по 5 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU