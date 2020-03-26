2020-03-26T19:41:37+03:00
Общество

Некоторые трамваи Петербурга изменят свои маршруты

Перемены коснутся трамваев с номерами 6, 23, 39, 40, 65
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Поделиться:
28 и 29 марта в Петербурге поменяются маршруты некоторых трамваев.28 и 29 марта в Петербурге поменяются маршруты некоторых трамваев.Фото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

В Петербурге ряд трамваев изменят свои маршруты. Временные неудобства затронут электротранспорт с номерами 6, 23, 39, 40, 65. Маршруты поменяют лишь 28 и 29 марта. Но обо всем по порядку.

- Трамвайные маршруты №№ 23, 39, 65 изменят свое движение 28 марта с 9:30 до 13:30 из-за ремонта на путях на Новочеркасском проспекте у Гранитной улицы. А трамваи №№ 6 и 40 поменяют маршруты 28 и 29 марта, в связи с работами на кабельной сети по Кронверкскому проспекту, - поясняют в СПб ГКУ «Организатор Перевозок».

Трамвай №6 будет двигаться от конечной остановки «Улица Кораблестроителей» по действующей трассе только до остановки «22-23-я линии В.О.»

Трамвай №23 будет идти от конечной остановки «Проспект Солидарности» по пр. Солидарности, ул. Дыбенко, Дальневосточному пр., ул. Коллонтай, пр. Солидарности до конечной остановки «Проспект Солидарности».

Трамвай №39 поедет от конечной остановки «Трамвайный парк № 7» по действующей трассе до Дальневосточного пр., далее по Дальневосточному пр., ул. Дыбенко до конечной остановки «Река Оккервиль».

Трамвай №40 отправится от конечной остановки «Тихорецкий проспект» по действующей трассе до ул. Чапаева, далее по ул. Чапаева, ул. Куйбышева, Сампсониевскому мосту, Финляндскому пр., Боткинской ул., ул. Академика Лебедева до конечной остановки «Площадь Ленина».

Трамвай №65 станет двигаться от конечной остановки «Река Оккервиль» по ул. Дыбенко, пр. Солидарности, ул. Коллонтай, Дальневосточному пр., ул. Дыбенко до конечной остановки «Река Оккервиль».

Напомним, «Комсомолка» подробно написала, как будет работать транспорт на нерабочей неделе в Петербурге с 28 марта по 5 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Мошенник, обогатившийся на 590 млн рублей, упал в обморок в суде Петербурга после жесткого приговора
Появилось видео пылающих ангаров в Петродворцовом районе
Хостел, где постояльцы спали на трубах с кипятком, выселили из дома на Черной речке
Международный юридический форум в Петербурге перенесли на май 2021 года
Петербуржца, укравшего 11 млн рублей у бизнес-тренера, заключили под стражу
Некоторые трамваи Петербурга изменят свои маршруты
В Пулково закрыли вход в терминал вылета на третьем этаже
Количество зараженных коронавирусом в Санкт-Петербурге на вечер 26 марта 2020 года: Еще один контактный случай
Крупный пожар на ангарах в Мартышкино достиг 1600 «квадратов»
Суд признал экс-доцента СПбГУ Олега Соколова виновным в оскорблении историка Евгения Понасенкова
В Мартышкино на площади 500 квадратных метров горит ангар авторемонтного завода
Ленобласть сохранит льготный проезд и не отменит автобусы в Петербург на нерабочей неделе
Петербуржцам на неделю запретили ходить в церкви и парки
Первых нарушителей режима самоизоляции при коронавирусе отправили в карантинный центр в пансионате «Заря»
Сидящие на карантине петербуржцы из окна просят прохожих «сгонять» в магазин
Пенсионер облил себя бензином и поджег перед «Петроэлектросбытом»