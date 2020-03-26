2020-03-26T19:57:35+03:00
Происшествия

Петербуржца, укравшего 11 млн рублей у бизнес-тренера, заключили под стражу

Он просидит в СИЗО до 24 мая 2020 года
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Похитителя 150 тысяч долларов у бизнес-тренера в Петербурге посадили в следственный изолятор. Фото: ГУ МВД России по Петербургу.Похитителя 150 тысяч долларов у бизнес-тренера в Петербурге посадили в следственный изолятор. Фото: ГУ МВД России по Петербургу.
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Походы по ресторанам, клубам и дорогое знакомство с женщинами обошлось для петербуржца, укравшего и растратившего 11 миллионов рублей у начальника, заключением под стражу. Естественно, суд не стал церемониться с вором и отправил его в СИЗО на время следствия. Напомним, «Комсомолка» подробно писала об истории взаимоотношений злоумышленника и его босса – бизнес-тренера. Пока хозяина дома в Поселке Песочный Курортного района не было на месте, его помощник нашел сейф со 150 тысячами долларов.

- Как думает следствие, 39-летний мужчина, ранее судимый, днем 9 марта 2020 года, действуя из корыстных побуждений с целью наживы, незаконно проник в частный дом, откуда тайно похитил 11 760 000 рублей, причинив материальный ущерб хозяину в особо крупном размере, - передает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Вину мужчина признал и даже дал явку с повинной. Сейчас его посадили в следственный изолятор на срок до 24 мая 2020 года. За кражу ему грозит до 10 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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