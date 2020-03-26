2020-03-26T20:49:15+03:00
Общество

Хостел, где постояльцы спали на трубах с кипятком, выселили из дома на Черной речке

Горе-владельцы мини-отеля наконец-то освобождают опасное помещение
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В Петербурге выселили опасный хостел, где постояльцы спали на трубах с кипятком. Фото: gptek.spb.ruВ Петербурге выселили опасный хостел, где постояльцы спали на трубах с кипятком. Фото: gptek.spb.ru
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Теплоэнергетики добились своего: из подвала дома №16 на набережной на Черной речке наконец-то выселяют опасный хостел, где постояльцы спали прямо на трубах с кипятком. «Комсомолка» уже писала, что хитрые владельцы мини-отеля спрятали теплосеть диаметром 250 мм, замаскировав ее под шкафы из ДСП.

Владельцы хостела умело маскировали теплосеть. Фото: gptek.spb.ru

Владельцы хостела умело маскировали теплосеть. Фото: gptek.spb.ru

- Температура теплоносителя могла достигать 150 градусов, что создавало угрозу для жизни и здоровья остановившихся в хостеле граждан. Выселения добивались почти год, собственник грубо нарушал все правила. Однако с февраля хостел все же перестал принимать гостей. Шкафы, прятавшие теплосеть, уже демонтированы. В данный момент владельцы объекта вывозят оставшиеся доски и бытовую технику, - сообщает пресс-служба ГУП «ТЭК».

Бдительные теплоэнергетики добавляют, что за два года им удалось отправить на выход 60 подвалов в Петербурге, в которых с грубейшими нарушениями работали кафе, магазины, бары и другие заведения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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