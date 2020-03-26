2020-03-26T22:03:39+03:00
Дом. Семья

Одинокого истощенного нерпенка нашли на льду у Сестрорецка

Спасателям не удалось изловить малыша, так как он спрыгнул в воду
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В Сестрорецке нашли одинокого нерпенка, которому грозит смерть от истощения. Фото: vk.com/sealrescueВ Сестрорецке нашли одинокого нерпенка, которому грозит смерть от истощения. Фото: vk.com/sealrescue
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Спасатели просят помощи в поиске одинокого нерпенка, которого видели на прибрежном льду у Сестрорецка. Днем истощенный малыш спокойно лежал на льдинке, но когда увидел приближающихся к себе людей, улизнул под воду. Из-за сильного ветра и приближавшейся темноты сотрудники Фонда друзей балтийского нерпы не стали искать беглеца.

Спасатели указали место, где нужно искать малыша. Но нельзя выходить на лед! Фото: vk.com/sealrescue

Спасатели указали место, где нужно искать малыша. Но нельзя выходить на лед! Фото: vk.com/sealrescue

- Нужно сделать это завтра 27 марта. Щенок должен вылезти где-то неподалеку, так как истощен и в холодной воде долго барахтаться не способен. Так что, если завтра с утра у кого-то будет свободное время, побродите, пожалуйста, по берегу близ указанного на прилагаемой карте места (плюс-минус 2 км). Может быть, его и удастся отыскать, - пишут спасатели в своей группе во «Вконтакте».

Первые добровольцы уже объявились, так что остается надеяться, что нерпенка смогут забрать в Центр реабилитации морских млекопитающих. Ежели нет, то малыша могут заприметить орланы, которые не дремлют и уже ищут новых жертв в черте Петербурга. Напомним, если вы заметите нерпу в беде, то стоит незамедлительно звонить по номеру 699-23-99.

Фонд друзей балтийской нерпы рассказал о новом брошенном малыше в соцсетях. Фото: vk.com/sealrescue

Фонд друзей балтийской нерпы рассказал о новом брошенном малыше в соцсетях. Фото: vk.com/sealrescue

ИСТОЧНИК KP.RU

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