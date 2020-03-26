Михаил Боярский самоизолировался на даче, уехав из центра Петербурга

26 Март 2020 2020-03-26T22:32:19+03:00

Михаил и Сергей Боярские поблагодарили врачей России за их помощь во время пандемии коронавируса. Фото: instagram.com/sergeyboyarskiy

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Михаил Боярский принял решение уехать на дачу, чтобы не подхватить коронавирус. Сейчас он самоизолировался вместе с супругой. Об это рассказал сын культового актера Сергей в своем Instagram. Оба Боярских приняли участие в небольшой акции, высказав благодарность врачам всей России, которые рискуют собой, но продолжают беречь здоровье граждан в непростое время пандемии опасной инфекции.

- Привез родителям запас продуктов на неделю и возвращаюсь обратно, у депутатского корпуса продолжается рабочая неделя, следующая тоже будет на службе. Маску снял только на момент фотографии, ни объятий ни рукопожатий в целях безопасности не было, - пишет Сергей Боярский.

Сын и отец призвали россиян заботиться о своих близких и не выходить из дома без крайней необходимости.

Напомним, ранее Д'Артаньян признался, что использует для борьбы с коронавирусом старинный и проверенный русский способ – пьет водку.

О положении родителей Сергей Боярский рассказал в своем Instagram. Фото: instagram.com/sergeyboyarskiy

ИСТОЧНИК KP.RU