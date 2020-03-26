2020-03-26T23:30:30+03:00
Общество

Облака в стиле Ван Гога заметили в Петербурге

По словам очевидцев, их словно срисовали с картины «Звездная ночь»
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В Петербурге заметили на небе облака, словно написанные Ван Гогом. Фото: СОЦСЕТИВ Петербурге заметили на небе облака, словно написанные Ван Гогом. Фото: СОЦСЕТИ
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В сообществе «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург» опубликовали фотографию облаков где-то в черте города, которые напомнили многим стиль картин художников Ван Гога или Эдварда Мунка. Очевидец, снявший небосвод на телефон, попросил петербуржцев подсказать, что именно делает облака такими необычными и красивыми. Горожане дружно принялись обсуждать это и пришли к ироничному выводу, что во всем замешаны известные художники или инопланетяне.

- А че с облаками? Все нормуль, вроде. Вполне себе вангоговские облака.

- Инопланетяне наблюдают. Ждут, когда планета освободится от людей.

- У Мунка в «Крике» небеса божественно изображены!

Еще один комментатор поделился своим видом, открывавшимся на притягательные облака. На его снимке, при хорошем воображении, в небе можно заметить даже дельфинов.

Есть здесь дельфины или нет - подскажет воображение. Фото: СОЦСЕТИ

Есть здесь дельфины или нет - подскажет воображение. Фото: СОЦСЕТИ

Напомним, что ранее петербуржцы заметили в небе нечто более пугающее – НЛО. Три светящиеся точки летали над городом и были замечены над Девяткино.

Фото: СОЦСЕТИ

Фото: СОЦСЕТИ

ИСТОЧНИК KP.RU

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