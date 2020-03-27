В метро Петербурга объяснили предназначение «железных бункеров» на «Московской»

27 Март 2020 2020-03-27T00:03:02+03:00

Оказалось, что они нужны для работ по ремонту перегонных тоннелей и притоннельных сооружений

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В метрополитене Петербурга раскрыли секрет таинственных «железных ящиков» на станции «Московской». Все оказалось достаточно просто – сооружения предназначаются для ремонта перегонных тоннелей и притоннельных сооружений. В подземке признают, что четыре модуля могут мешать проходу пассажиров, но заверили, что они исчезнут в конце 2020 года.

- Установка модулей была вынужденной мерой. Она необходима, чтобы скрыть производство работ от глаз пассажиров. Работы проводятся по ночам. Оборудование нельзя хранить в тоннелях, поэтому пришлось приспособить под временный склад часть платформы, - пишет «Мойка78».

«КП-Петербург» писала, что из-за коронавируса в метро уменьшилось количество поездов. Пассажиропоток существенно сократился, что повлекло за собой отмену работы 3-4 составов на каждой линии подземки.

ИСТОЧНИК KP.RU