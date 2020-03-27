Стала известна причина смерти 3-летней девочки в детском саду Петербурга

27 Март 2020 2020-03-27T10:00:35+03:00

Как пояснили в полиции, ребенок погиб от асфиксии

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Стали известны подробности трагедии в детском саду Петербурга. Около 11:30 часов в четверг, 26 марта, в на игровой площадке детского учреждения, расположенного в доме 10/2 по улице Веденеева, погибла 3-летняя девочка. Как оказалось, ребенок просто катался на детской горке и попал головой между прутьями ограждения.

- Установлено, девочка каталась на детской горке, где у нее застряла голова между прутьями внешнего ограждения. Из-за этого ее ноги оказались без опоры, тело повисло и малышка потеряла сознание от асфиксии, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

Воспитатель быстро заметила, что девочка повисла, сняла ее и отнесла в медпункт, где ребенку начали оказывать первую медицинскую помощь в ожидании бригады медиков.

По прибытию скорой помощи, врачи пытались реанимировать девочку, но та скончалась не приходя в сознание.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело. Проверку проводит следственный комитет.

ИСТОЧНИК KP.RU