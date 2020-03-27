Стала известна причина смерти 3-летней девочки в детском саду Петербурга
Стали известны подробности трагедии в детском саду Петербурга. Около 11:30 часов в четверг, 26 марта, в на игровой площадке детского учреждения, расположенного в доме 10/2 по улице Веденеева, погибла 3-летняя девочка. Как оказалось, ребенок просто катался на детской горке и попал головой между прутьями ограждения.
- Установлено, девочка каталась на детской горке, где у нее застряла голова между прутьями внешнего ограждения. Из-за этого ее ноги оказались без опоры, тело повисло и малышка потеряла сознание от асфиксии, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.
Воспитатель быстро заметила, что девочка повисла, сняла ее и отнесла в медпункт, где ребенку начали оказывать первую медицинскую помощь в ожидании бригады медиков.
По прибытию скорой помощи, врачи пытались реанимировать девочку, но та скончалась не приходя в сознание.
По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело. Проверку проводит следственный комитет.
ИСТОЧНИК KP.RU