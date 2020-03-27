Петербургская епархия не собирается закрывать храмы для прихожан из-за коронавируса

27 Март 2020 2020-03-27T11:38:28+03:00

Петербургская епархия не будет закрывать храмы для верующих несмотря на запрет властей. Фото: Олег ЗОЛОТО

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Санкт-Петербургская митрополия отреагировала на запрет посещения храмов с 28 марта по 5 апреля, который своим распоряжением ввел губернатор города Александр Беглов. В епархии заявили, что не могут прервать служение, когда нужны людям и продолжать пускать прихожан в церкви несмотря на угрозу коронавируса.

- Ради пастырской заботы о людях, а также в ответ на запрос санитарных служб, при сохранении твердой веры в действие благого промысла Божия и в Божественное всемогущество с 19 марта принимаются особые меры при совершении богослужений и таинств, - сообщает пресс-служба Митрополии.

Там отмечают, что во всех храмах проводится дезинфекция, а прихожанам напоминают о соблюдении личных мер профилактики, гигиены и рассказывают рекомендациях Роспотребнадзора.

В епархии уверены, что долг духовенства необходимо исполнять для всех верующих, включая тех, кто лично решит прийти в храм, чтобы помолиться о родных и близких, городе, народе и стране. Поэтому двери церквей, несмотря на официальный запрет властей, останутся открыты.

Напомним, что в своем обращении к россиянам Владимир Путин отметил, что самое правильное в ближайшее время – оставаться дома и минимизировать все личные контакты.

ИСТОЧНИК KP.RU