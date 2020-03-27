2020-03-27T19:49:22+03:00
Общество

Школьников Петербурга продолжат кормить льготным питанием даже на каникулах

Еду будут выдавать в школах исключительно родителям
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В Петербурге организуют льготное питание для школьников даже во время долгих каникул из-за коронавируса.В Петербурге организуют льготное питание для школьников даже во время долгих каникул из-за коронавируса.Фото: Олег ЗОЛОТО
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В Петербурге продолжат кормить льготным питаниям школьников даже во время незапланированных каникул из-за коронавируса до 13 апреля. Наборы с едой будут выдавать в образовательных учреждениях в специально назначенное время. Но получить их смогут лишь родители ребят.

- Почти половина петербургских школьников – 231 тысяча из полумиллиона – в обычное учебное время получают от города льготное питание. Поскольку следующую неделю они проведут дома с родителями, правительство Петербурга приняло решение помочь этим семьям с продуктами, - рассказывают в Смольном.

Питательные наборы рассчитаны на срок до 12 апреля. Всех школьников и их родителей проинформируют о получении еды через соцсети или официальные сайты учебных учреждений.

Помимо этого губернатор Петербурга дал поручение социальному блоку обеспечить возможность самоизоляции бездомных людей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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