Из-за коронавируса Исаакиевский собор закрыт для посещения с 28 марта по 5 апреля

28 Март 2020 2020-03-28T11:39:19+03:00

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Один из главных храмов Петербурга - Исаакиевский собор закрыл свои двери для посещения. В период с 28 марта по 5 апреля 2020 года допуск всех посетителей на территорию государственного музея-памятника будет приостановлен. Богослужения в соборе все же проводиться будут.

- Согласно распоряжению, собор для посещения будет закрыт. Единственное исключение, 29 марта в храме пройдет богослужение, но без присутствия прихожан. Мы государственное учреждение и должны выполнять предписанные постановления, - пояснили «КП-Петербург» в Исаакиевском соборе.

Также на время нерабочей недели, которая объявлена в целях предотвращения распространения коронавируса, в Петербурге будет закрыт еще один храм – Спас на Крови.

Напомним, ранее епархия Петербурга, наоборот, сообщила, что не собирается закрывать храмы для прихожан, несмотря на запрет губернатора.

ИСТОЧНИК KP.RU