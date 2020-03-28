2020-03-28T14:24:09+03:00
Происшествия

Нарушившая карантин из-за коронавируса петербурженка объявлена в розыск

Женщине грозит штраф до 500 тысяч рублей
Лилия КОЗЛОВА
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В Санкт-Петербурге женщина, вернувшаяся из-за границы, нарушила режим карантинаВ Санкт-Петербурге женщина, вернувшаяся из-за границы, нарушила режим карантинаФото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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В Санкт-Петербурге полиция разыскивает местную жительницу, которая нарушила условия карантина. Как стало известно в субботу, 28 марта, 36-летняя женщина, вернувшаяся недавно из-за границы, не находилась дома, как это предписано в распоряжении «О мерах по недопущению распространения короновирусной

инфекции COVID-19».

- В 16:00 часов в пятницу, 27 марта, сотрудники полиции пришли с проверкой по месту жительства к 36-летней гражданке, которая должна находиться на карантине после возвращения из-за границы. Однако дома ее не было, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

На данный момент ее разыскивает полиция. Известно, что женщина может передвигаться на автомобиле «Киа Соул».

В том, что женщины не было на карантине, усматривается административное нарушение по которому ей грозит штраф в 500 тысяч рублей, а также принудительная изоляция в пансионат «Заря».

Напомним, что в Петербурге начал работать «карантинный патруль». Сотрудники полиции проверяют граждан, вернувшихся из-за рубежа, которые обязаны 14 дней провести в самоизоляции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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