Находящийся на карантине из-за коронавируса петербуржец, сбежал из пансионата «Заря»

28 Март 2020 2020-03-28T15:19:50+03:00

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В Санкт-Петербурге полиция разыскивает местного жителя, который сбежал из-под карантина из-за коронавируса. Как стало известно, в пятницу, 27 марта, около девяти часов вечера 32-летний мужчина по имени Георгий самовольно покинул пансионат «Заря» в поселке Репино Курортного района.

- В пансионате мужчина находился на принудительной изоляции для недопущения возможного распространения коронавируса после возвращения из-за рубежа, - сообщили в главном управлении МВД по Петербургу.

На данный момент полиция принимает все меры к розыску и задержанию беглеца, отношении которого возбуждено уголовное дело за нарушение санитарно-эпидемиологических правил. После того, как мужчину поймают, правоохранители будут кем он контактировал после побега из обсерватора и кому мог представлять потенциальную опасность для здоровья. В случае выявления таких лиц полиция будет решать вопрос уже об их принудительной изоляции.

Также правоохранители разыскивают 36-летнюю петербурженку, которая не соблюдает режим самоизоляции после возвращения из-за границы.

ИСТОЧНИК KP.RU