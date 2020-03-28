2020-03-28T15:19:50+03:00
Происшествия

Находящийся на карантине из-за коронавируса петербуржец, сбежал из пансионата «Заря»

Полиция города разыскивает мужчину, нарушившего режим изоляции
Лилия КОЗЛОВА
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Из пансионата "Заря" сбежал мужчина, находящийся на карантине из-за коронавирусаИз пансионата "Заря" сбежал мужчина, находящийся на карантине из-за коронавирусаФото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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В Санкт-Петербурге полиция разыскивает местного жителя, который сбежал из-под карантина из-за коронавируса. Как стало известно, в пятницу, 27 марта, около девяти часов вечера 32-летний мужчина по имени Георгий самовольно покинул пансионат «Заря» в поселке Репино Курортного района.

- В пансионате мужчина находился на принудительной изоляции для недопущения возможного распространения коронавируса после возвращения из-за рубежа, - сообщили в главном управлении МВД по Петербургу.

На данный момент полиция принимает все меры к розыску и задержанию беглеца, отношении которого возбуждено уголовное дело за нарушение санитарно-эпидемиологических правил. После того, как мужчину поймают, правоохранители будут кем он контактировал после побега из обсерватора и кому мог представлять потенциальную опасность для здоровья. В случае выявления таких лиц полиция будет решать вопрос уже об их принудительной изоляции.

Также правоохранители разыскивают 36-летнюю петербурженку, которая не соблюдает режим самоизоляции после возвращения из-за границы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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