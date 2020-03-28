Сбежавшего из-под карантина петербуржца задержала полиция

28 Март 2020 2020-03-28T18:03:50+03:00

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Полиция Санкт-Петербурга задержала мужчину, который сбежал из-под карантина из-за коронавируса из пансионата «Зара» в Курортном районе. 32-летнего местного жителя по имени Георгий нашли 28 марта на съемной квартире. Сейчас его госпитализировали обратно в пансионат.

- В результате розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали беглеца в съемной квартире на улице Покрышева в Приморском районе Санкт-Петербурга. Мужчину каретой скорой помощи отправили обратно в пансионат «Заря», - сообщили в главном управлении МВД по Петербургу.

Напомним, что мужчина сбежал вечером 27 марта, выбравшись из окна первого этажа. В пансионате он находился на принудительной изоляции из-за того, что не соблюдал режим карантина после возвращения из-за границы.

На данный момент полиция проверяет, с кем контактировал за это время беглец. В случае выявления таких людей, они тоже будут отправлены на изоляцию.

Также в отношении петербуржца возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU