На сбежавшего из-под карантина по коронавирусу петербуржца завели уголовное дело

В Санкт-Петербурге полиция разыскивает местного жителя, который сбежал с карантина. Около девяти часов вечера в пятницу, 27 марта, 32-летний мужчина по имени Георгий самовольно покинул пансионат «Заря» в поселке Репино Курортного района. Там он находился на принудительной изоляции для недопущения возможного распространения коронавируса после возвращения из-за рубежа.

- Полиция принимает все необходимые меры к розыску и задержанию мужчины. После того, как его поймают, правоохранители будут устанавливать, с кем он контактировал после побега из обсерватора и кому мог представлять потенциальную опасность для здоровья, - сообщили в главном управлении МВД по Санкт-Петербургу.

В том случае, если полиция найдет людей, с которым общался беглец, будет решаться вопрос об их принудительной изоляции, чтобы не допустить возможного распространения коронавируса.

На данный момент в отношении беглеца уже возбуждено уголовное дело за нарушение санитарно-эпидемиологических правил. Если после его побега, люди с которыми он контактировал, окажутся заражены, то ему грозит до одного года ограничения свободы.

Также правоохранители города разыскивают 36-летнюю женщину. Петербурженка также нарушила режим самоизоляции по возвращению из-за границы. Во время проверки 27 марта полиция не застала женщину дома. Теперь ей грозит штраф до 500 тысяч рублей.

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