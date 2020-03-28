Метрополитен Петербурга сохранил льготный проезд для ветеранов и доноров

28 Март 2020 2020-03-28T19:09:41+03:00

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Петербургский метрополитен на время нерабочей недели с 28 марта по 5 апреля 2020 года сохранил льготный проезд для двух категорий граждан. Бесплатно воспользоваться подземкой в этот период смогут только ветераны боевых действий и почетные доноры. Для остальных петербуржцев, включая пенсионеров, студентов и школьников, льготы временно отменены.

- Ветераны боевых действий и почетные доноры могут проходить в метрополитен через первый турникет при предъявлении проездного билета и удостоверения на льготу, - сообщили в подземке Санкт-Петербурга.

Напомним, что с 28 марта по 5 апреля в городе приостановлено действие на городском наземном транспорте, метро и электричках льготных и бесплатных проездных документов для всех категорий учащихся, а также пенсионеров и граждан достигших предпенсионного возраста. Это связано с вынужденным карантином из-за коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU