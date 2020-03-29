2020-03-29T10:11:11+03:00
Общество

Федеральные медучреждения разгрузят петербургские больницы для пациентов с коронавирусом

Это позволит городу «мобилизовать силы» для борьбы с новой инфекцией
Сергей ВОЛЧКОВ
Поделиться:
Из-за наплыва "сезонных" пациентов в некоторых городских больницах закончились свободные койки.Из-за наплыва "сезонных" пациентов в некоторых городских больницах закончились свободные койки.Фото: Артем КИЛЬКИН
Изменить размер текста:

Федеральные учреждения здравоохранения разгрузят петербургские больницы для больных с коронавирусом. Об этом вчера, 28 марта, сообщила пресс-служба Смольного.

- Петербург и Ленинградская область вынуждены сегодня временно перепрофилировать ряд больниц на случай приема пациентов с коронавирусной инфекцией, - отметили в ведомстве. - В связи с этим министр здравоохранения Михаил Мурашко дал указания федеральным медицинским учреждениям, которые базируются в Петербурге и Ленинградской области, оказывать помощь системе здравоохранения города и области.

Сообщается, что федеральные больницы возьмут на себя плановых и хронических больных – за городскими де останутся пациенты с новой коронавирусной инфекцией.

Напомним: ранее сообщалось, что в некоторых санкт-петербургских больницах – в частности, в Боткинской и Введенскойзакончились свободные койки. В связи с этим власти решили временно перепрофилировать другие учреждения - в частности, больницу Святого Георгия.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Количество зараженных коронавирусом в Санкт-Петербурге на утро 29 марта 2020 года: пять новых случаев
Легковушка влетела в столб на Октябрьской набережной в Санкт-Петербурге
Федеральные медучреждения разгрузят петербургские больницы для пациентов с коронавирусом
Четыре моста разведут в ночь с воскресенья на понедельник в Санкт-Петербурге
Прогноз погоды на 29 марта в Санкт-Петербурге: похолодание и мокрый снег
Бесплатный «Подорожник» получат две тысячи петербуржцев
Жилой дом в Ленобласти загорелся через полчаса после уезда хозяев
Стали известны подробности смерти больного коронавирусом из Санкт-Петербурга
Пожар вспыхнул у железнодорожной станции в Стрельне
Метрополитен Петербурга сохранил льготный проезд для ветеранов и доноров
Для производства тест-систем на коронавирус развернуты дополнительные мощности
"В Петербурге хватает масок для врачей и заболевших": Беглов успокоил горожан
Сбежавшего из-под карантина петербуржца задержала полиция
Ураганный ветер накроет Ленинградскую область в начале недели
Неадекватная женщина выскочила перед фурой на Софийской улице и устроила ДТП
Мурашко: «Очень важно, чтобы население соблюдало режим изоляции»
Александр Беглов предложил проводить церковные службы онлайн
Находящийся на карантине из-за коронавируса петербуржец, сбежал из пансионата «Заря»