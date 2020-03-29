Федеральные медучреждения разгрузят петербургские больницы для пациентов с коронавирусом

29 Март 2020 2020-03-29T10:11:11+03:00

Это позволит городу «мобилизовать силы» для борьбы с новой инфекцией

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Федеральные учреждения здравоохранения разгрузят петербургские больницы для больных с коронавирусом. Об этом вчера, 28 марта, сообщила пресс-служба Смольного.

- Петербург и Ленинградская область вынуждены сегодня временно перепрофилировать ряд больниц на случай приема пациентов с коронавирусной инфекцией, - отметили в ведомстве. - В связи с этим министр здравоохранения Михаил Мурашко дал указания федеральным медицинским учреждениям, которые базируются в Петербурге и Ленинградской области, оказывать помощь системе здравоохранения города и области.

Сообщается, что федеральные больницы возьмут на себя плановых и хронических больных – за городскими де останутся пациенты с новой коронавирусной инфекцией.

Напомним: ранее сообщалось, что в некоторых санкт-петербургских больницах – в частности, в Боткинской и Введенской – закончились свободные койки. В связи с этим власти решили временно перепрофилировать другие учреждения - в частности, больницу Святого Георгия.

ИСТОЧНИК KP.RU