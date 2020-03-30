2020-03-30T10:36:32+03:00
Происшествия

Под Петербургом нашли труп загадочно пропавшего студента-медика, которого, по словам родных, могли похитить бандиты

22-летнего парня с середины января искали волонтеры и полиция
Петр КИБЕР
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Под Петербургом нашли тело студента медика, пропавшего в января 2020 года.Под Петербургом нашли тело студента медика, пропавшего в января 2020 года.Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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Поисковики отряда «Лиза Алерт» скорее всего нашли пропавшего в январе 2020 года студента-медика, которого искал весь Петербург. К сожалению, 22-летний молодой человек погиб. Его останки обнаружились в одном из садоводств в поселке Ново-Токсово.

- 29 марта в 19:19 в полицию поступило сообщение от члена поискового отряда «Лиза Алерт» об обнаружении трупа в садоводстве «Защита» Всеволожского района, - сообщает источник в правоохранительных органах.

По словам поисковиков, тело лежало на спине, руки раскинуты. На погибшем была надета серая куртка, синие джинсы и черные кроссовки. Лицо практически отсутствовало – его до костей обгрызли животные.

Прибывшие на место полицейские нашли банковскую карту на имя студента, пропавшего в январе. Позднее с высокой вероятностью было установлено, что труп принадлежит пропавшему Сергею Павлову. Сейчас тело направлено в морг, в обстоятельствах гибели молодого человека разбираются следователи.

Напомним, что 22-летний уроженец Ижевска пропал 14 января. После ночной смены в клинике он сел в метро на станции «Петроградская». Но домой к своей девушке на «Звездную» студент-хирург по неизвестным причинам не поехал. В 11 утра Сергей вышел на «Парнасе», после чего его следы потерялись.

Родные предполагали, что мужчину могли похитить.

- У меня такая версия, что что-то произошло криминальное, вплоть до похищения. Может быть, это интересно каким-то криминальным структурам, которым нужен хирург, - заявляла мать пропавшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

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