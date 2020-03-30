2020-03-30T18:19:55+03:00
Происшествия

Режим самоизоляции введен для жителей Мурино из-за угрозы коронавируса

Мурино полностью закрыли на карантин по коронавирусу по распоряжению губернатора Дрозденко
Лилия КОЗЛОВА
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Город Мурино закрыли на въезд и выезд из-за карантина по коронавирусуГород Мурино закрыли на въезд и выезд из-за карантина по коронавирусуФото: Артем КИЛЬКИН
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Строгий режим самоизоляции введен для жителей Мурино из-за угрозы коронавируса. Как стало известно в понедельник, 30 марта 2020 года, город в Ленинградской области полностью закрыли на карантин. Данное распоряжение дал губернатор региона Александр Дрозденко.

- Въехать и выехать из Мурино с 31 марта 2020 года больше нельзя. Временно посещение города людям извне запрещено. Это можно сделать только по специальному удостоверению, - объявил губернатор.

С 31 марта 2020 года в регионе вступают в действие новые меры жесткого карантина. Так, жители старше 65 лет будут обязаны соблюдать режим самоизоляции, несовершеннолетним будет запрещено появляться на улице без родителей, дважды в неделю будет проводиться дезинфекция улиц. Всем гражданам запрещено ходить в лес, охотиться. Также вводятся и другие меры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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