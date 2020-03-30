Режим самоизоляции введен для жителей Мурино из-за угрозы коронавируса
Строгий режим самоизоляции введен для жителей Мурино из-за угрозы коронавируса. Как стало известно в понедельник, 30 марта 2020 года, город в Ленинградской области полностью закрыли на карантин. Данное распоряжение дал губернатор региона Александр Дрозденко.
- Въехать и выехать из Мурино с 31 марта 2020 года больше нельзя. Временно посещение города людям извне запрещено. Это можно сделать только по специальному удостоверению, - объявил губернатор.
С 31 марта 2020 года в регионе вступают в действие новые меры жесткого карантина. Так, жители старше 65 лет будут обязаны соблюдать режим самоизоляции, несовершеннолетним будет запрещено появляться на улице без родителей, дважды в неделю будет проводиться дезинфекция улиц. Всем гражданам запрещено ходить в лес, охотиться. Также вводятся и другие меры.
ИСТОЧНИК KP.RU
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