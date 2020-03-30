О режиме самоизоляции из-за коронавируса в Санкт-Петербурге объявили по громкоговорителям
Около пяти часов дня в понедельник, 30 марта 2020 года, жители Санкт-Петербурга услышали голос из громкоговорителей. В разных частях города сообщалась информация о режиме самоизоляции из-за коронавируса. Горожан просили оставаться дома и принимать меры при заболевании.
- Для сохранения здоровья вашего и ваших близких просьба оставаться дома и сохранять режим самоизоляции. Соблюдайте личную гигиену, при первых признаках недомогания, вызывайте врача на дом. За нарушение режима самоизоляции предусматривается ответственность, - звучало в объявлении.
В скором времени власти города собираются ввести новые меры для предотвращения распространения коронавируса в Санкт-Петербурге.
Ранее Ленинградская область уже ввела более строгий карантин из-за угрозы распространения инфекции. Подробно об ограничениях писала «КП-Петербург».
Объявление о режиме самоизоляции из-за коронавируса в Санкт-Петербурге по громкоговорителю.Артем КИЛЬКИН
ИСТОЧНИК KP.RU
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