2020-03-30T18:18:21+03:00
Общество

О режиме самоизоляции из-за коронавируса в Санкт-Петербурге объявили по громкоговорителям

Петербуржцев просят соблюдать карантин и режим самоизоляции из-за угрозы распространения инфекции [видео]
Лилия КОЗЛОВА
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Объявление о режиме самоизоляции в Санкт-Петербурге прозвучало из громкоговорителейОбъявление о режиме самоизоляции в Санкт-Петербурге прозвучало из громкоговорителейФото: Артем КИЛЬКИН
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Около пяти часов дня в понедельник, 30 марта 2020 года, жители Санкт-Петербурга услышали голос из громкоговорителей. В разных частях города сообщалась информация о режиме самоизоляции из-за коронавируса. Горожан просили оставаться дома и принимать меры при заболевании.

- Для сохранения здоровья вашего и ваших близких просьба оставаться дома и сохранять режим самоизоляции. Соблюдайте личную гигиену, при первых признаках недомогания, вызывайте врача на дом. За нарушение режима самоизоляции предусматривается ответственность, - звучало в объявлении.

В скором времени власти города собираются ввести новые меры для предотвращения распространения коронавируса в Санкт-Петербурге.

Ранее Ленинградская область уже ввела более строгий карантин из-за угрозы распространения инфекции. Подробно об ограничениях писала «КП-Петербург».

Объявление о режиме самоизоляции из-за коронавируса в Санкт-Петербурге по громкоговорителю.Артем КИЛЬКИН

ИСТОЧНИК KP.RU

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